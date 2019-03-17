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محافظات

سوهاج تستقبل 150 زائرا مصريا لتنشيط السياحة الداخلية

الأحد 17/مارس/2019 - 03:30 م
سوهاج تستقبل ١٥٠
"سوهاج" تستقبل ١٥٠ زائر مصري لتنشيط السياحة الداخلية
خالد رياض
أعلنت محافظة سوهاج، عن استقبال مدينة البلينا لـ ١٥٠ زائرًا مصريًا لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة، تفعيلًا لدور المحافظة فى تنشيط السياحة الداخلية.

وأوضح المحاسب عامر عوض، رئيس مركز ومدينة البلينا، أن المحافظة تعمل على التسويق الجيد للمناطق السياحية بسوهاج لزيادة السياحة الداخلية، لافتًا إلى وجود مناطق أثرية متعددة، ومنها عرابة أبيدوس، والمنطقة الأثرية بأخميم، ومتحف سوهاج القومي.

وذكر رئيس المدينة أن المنطقة الأثرية بأبيدوس تشهد إقبالًا كبيرًا من الأفواج السياحية، مشيرًا إلى توافد ١٥ فوجا على المرسى السياحي بالبلينا، منذ فبراير الماضي وحتى الآن.

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