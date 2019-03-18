نائب يطالب المرشدين الزراعيين بالنزول إلى الحقول لعلاج الصدأ الأصفر في القمح

قال النائب العمدة عثمان أمين سر لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إنه لابد أن تولى وزارة الزراعة اهتمام كبير بالمحاصيل الإستراتيجية، لأننا لا نجد أي متابعة من جانب الإرشاد الزراعى بشأن أى أمراض تتعرض لها المحاصيل الزراعية.





وأكد عثمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة تدخل الإرشاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة للقضاء على ظاهرة الصدأ الأصفر فى القمح، بحيث يقوم المرشدين الزراعيين بالنزول إلى الحقول لوضع علاج لهذه الظاهرة الخطيرة.





وأشار أمين سر لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى ضرورة أن تكون هناك متابعة دورية للمحاصيل الزراعية من جانب المرشدين الزراعيين، حتى يتم التأكد من القضاء تماما على ظاهرة الصدأ الأصفر فى القمح.



