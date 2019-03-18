ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب يطالب المرشدين الزراعيين بالنزول إلى الحقول لعلاج الصدأ الأصفر في القمح

الإثنين 18/مارس/2019 - 01:27 ص
صدأ القمح
صدأ القمح
معتز الخصوصي
قال النائب العمدة عثمان أمين سر لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إنه لابد أن تولى وزارة الزراعة اهتمام كبير بالمحاصيل الإستراتيجية، لأننا لا نجد أي متابعة من جانب الإرشاد الزراعى بشأن أى أمراض تتعرض لها المحاصيل الزراعية.

وأكد عثمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة تدخل الإرشاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة للقضاء على ظاهرة الصدأ الأصفر فى القمح، بحيث يقوم المرشدين الزراعيين بالنزول إلى الحقول لوضع علاج لهذه الظاهرة الخطيرة.

وأشار أمين سر لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى ضرورة أن تكون هناك متابعة دورية للمحاصيل الزراعية من جانب المرشدين الزراعيين، حتى يتم التأكد من القضاء تماما على ظاهرة الصدأ الأصفر فى القمح.

وكانت قد انتشرت مخاوف في الأوساط الزراعية، خلال الأيام الماضية، من ظهور الصدأ الأصفر في القمح بعد ظهور مؤشرات إصابة على المحصول في محافظة كفر الشيخ والإسماعيلية، وذلك لما يمثله من خطورة على أهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر.

ترشيحاتنا

إقبال شديد على شراء الأسلحة في نيوزيلندا بعد مجزرة المسجدين

جورماهيا يتعادل مع بيترو أتليتكو في مجموعة الزمالك

أمين الفتوى: يجوز أداء العمرة قبل سداد القرض في حالتين.. فيديو

تعليق ناري من عمرو أديب على إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد.. فيديو

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف ساديو ماني..الصراع يشتعل

طارق السيد: لا أشجع الأهلي لكنني لا أتمنى خسارته.. فيديو

ترتيب المجموعة الرابعة بـ الكونفيدرالية .. الزمالك يتصدر وجورماهيا وصيفا

حالة الطقس اليوم الاثنين 18/3/2019 في مصر والدول العربية

فرجاني ساسي وأحداد يغيبان عن لقاء الزمالك القادم في الكونفدرالية

ملخص مباراة الزمالك ونصر حسين داي فى الكونفدرالية .. فيديو

رونالدو يتسبب في عقدة لـ ميسي رغم رحيله عن الليجا

تايم: أردوغان يتاجر بدماء مسلمي نيوزيلندا في شوارع تركيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل تصميمات لفساتين سهرة أنيقة باللون الكشمير الوردي

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول على ملعب برج العرب .. صور

رضوان برحيل ينتهي من تصوير كليب ليه كل شمس.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. بفتيك بدبس الرمان ومكرونة بالخضار.. الحلو: كيكة القشطة

نصر حسين داي يجري عمليات الإحماء لمواجهة الزمالك ..صور

فيديو

أحمد مسعود: اعترف بخطأي في لقاء المصري والحدود.. فيديو
عمار حمدي يكشف طلب هاني رمزي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب.. فيديو
كلاسيكو فرنسا.. باريس سان جيرمان يحسم القمة الفرنسية أمام مارسيليا بثلاثية
طارق السيد: لا أشجع الأهلي لكنني لا أتمنى خسارته.. فيديو
شاهد .. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربينى بأغنية برج الحوت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟