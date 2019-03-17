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تعليم

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الكتاب الجامعي السادس

الأحد 17/مارس/2019 - 04:40 م
رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا
ايمن رياض
افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور أبو بكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض الكتاب الجامعي السادس لجامعة المنيا، المقام بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعي.

وتستمر فعاليات المعرض حتى الـثامن والعشرين من مارس الجاري، ويفتح أبوابه لطلاب الجامعة والباحثين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا؛ للإطلاع وشراء أحدث الإصدارات من الكتب العلمية، والأدبية، والفنية، والتاريخية، وتوفر الجامعة من خلال المعرض خدمات متنوعة لمنتسبيها لتنمية معارفهم ومخزونهم العلمي والثقافي.

يشارك بفعاليات معرض جامعة المنيا السادس، الهيئة المصرية العامة للكتاب التي تقدم موسوعة وصف مصر بـ"الكامل" لأول مرة، والمؤسسة العربية للعلوم والثقافة، والمؤسسة الدولية للكتاب، ودار الكتاب الحديث، وميريك، وأيميك، ومكتبة أوزوريس، والأنجلو، والمكتبة الأكاديمية، والمعرفة اللامحدودة، وسمارت بوك شوب، والمكتبة العصرية، ومركز الكتاب للنشر، ومكتبة الأنجلو المصرية.

وأقيم على هامش المعرض فعاليات خدمية وثقافية لـ"4 كليات" بجامعة المنيا، قدمت خلالها كلية التربية الفنية معرض فني للزوار يقدم عددًا من اللوحات والمنتجات الفنية من نتاج طلاب الكلية تشجيعًا لهم على الإنتاج ورفع ثقافتهم التسويقية والفنية للتلائم مع سوق العمل والأسواق التجارية، إلى جانب معرض لمنتجات كلية الزراعة وقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، وكلية السياحة والفنادق والتي تحتوي على منتجات ألبان، ومخبوزات، ونباتات عطرية، وخدمات غذائية ومشروبات، إضافةً إلى تقديم كلية التربية النوعية منتجات غذائية ومشروبات للمترددين على معرض الكتاب إلى جانب عدد من المنتجات الأخرى من المفروشات ومنتجات يدوية التي يقدمها طلاب قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية.

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