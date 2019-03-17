خبيرة: الرئيس السيسى حريص على عودة منظمة لمصر إلى أفريقيا.. فيديو

قالت هبة البشبيشى، خبيرة في الشأن الإفريقي، إن الباحثين رصدوا التباعد الحقيقى عن القارة الافريقية فى فترة من الفترات، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فخور وحريص على العودة إلى الجذور والعودة إلى القارة الأفريقية ويتعامل مع قضايا القارة بحس سياسي وأمنى.



وأضافت البشبيشي، خلال كلمتها بالدائرة المستديرة، خلال فعاليات ملتقى الشباب العربى الأفريقي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع القضايا الأفريقية محل الاهتمام المشترك، موضحة أنه لم يكن لدينا رؤية واضحة للعلاقات المصرية الأفريقية.



وأشارت إلى أن الرئيس بذل مجهودا كبيرا لعودة وضع مصر فى صدارة العمل الأفريقي، لافتة إلى أن العودة منظمة للغاية وذات أهداف وفقًا لرؤية مصر 2030 ورؤية أفريقيا 2063.



