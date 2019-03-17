ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي يحذر من خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الدولة الوطنية .. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 03:28 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من الحوار والتواصل بيننا ودراسة الفرص، موضحا أنه يجب دراسة الفرص بين العرب والأفارقة لتجاوز النقاط الخلافية، لأنه لدينا مصلحة بالجغرافيا والتاريخ.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته بملتقى الشباب العربي والأفريقي من مدينة أسوان: "لدينا مواد ضخمة جدا وموارد بشرية ونحن قادرون على خلق سوق ضخمة"، مشيرا إلى أن هناك فرصا في الزراعة والموارد المعدنية لإقامة المشروعات.

وتابع: "لا شك أننا نعاني من تحديات كبيرة وعلى رأسها الإرهاب"، لافتا إلى أن العناصر المنخرطة وسط العناصر الإرهابية بعضها في أفريقيا، مؤكدا أن الإرهاب تحدٍ كبير ويؤثر علي مستقبل استقرار الدولة الوطنية.

ترشيحاتنا

محسن صالح يوجه رسالة إلى ميدو بعد خسارة الوحدة

24 كلمة كان يرددها رسول الله عند الكرب

قتلت بطريقة بشعة.. الكشف عن سبب وفاة عارضة أزياء مغربية

تعرف على 10 ميزات سحرية لتطبيق واتساب

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم بالكونفيدرالية والقناة الناقلة

إيهاب جلال يكشف سر عدم مصافحته لـ حسام حسن أمس

وائل جمعة يوجه رسالة مؤثرة لـ على معلول

الجار الله يقصف جبهة الإخوان بعد الهزيمة في الانتخابات الكويتية

هاني جعفر أمين شرطة شهيد الواجب.. ابن المنوفية أنقذ العشرات في حريق ولقى مصرعه مختنقا

وفاة الفنان جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عاماً

مدرب الأهلي يكشف سر تألق على معلول أمام شبيبة الساورة الجزائري

والد طفلي المنصورة يعترف بجريمته ويقر أمام القاضي: قتلتهما وخطاب الاعتراف بخط يدي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفيروز زولفيرمان.. أصغر ناج من مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.. تفاصيل لحظات رعب شهدها الطفل الإندونيسي تحت وابل الرصاص.. طلقات الغدر اخترقت جسد والده أمام عينيه وشظاياه نفذت من ساقه

نوستالجيا | تغير ملامح نجوم مسلسل Friends بعد 25 عامًا.. صور

مهاب مميش: الحكومة لديها خطة لتطوير جميع موانئ الجمهورية.. صور

السيسي يتفقد الجناح الاقتصادى بملتقى أسوان ويطالع أنشطة شباب رواد الأعمال.. صور

تجاوز الـ100 عام.. أكبر معمر في قنا لـ صدى البلد: السيسي رئيس الغلابة ويسير على خطى عبد الناصر.. وأشكره على ما قدمه للبسطاء ومحدودى الدخل.. فيديو وصور

فيديو

السيسي للشباب: خلوا بالكم من استقرار بلادنا.. الأمن فرصة أوعوا تهدروها.. فيديو
السيسي يحذر من خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الدولة الوطنية .. فيديو
السيسي: عقد القمة العربية الأفريقية القادمة فى الرياض.. فيديو
أول تعليق من مستشار وزيرة الصحة بعد تصفيق الرئيس له في ملتقى أسوان.. فيديو
شاهد.. الرئيس السيسي يطالب الحضور بملتقى الشباب التصفيق لمستشار وزيرة الصحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟