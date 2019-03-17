السيسي يحذر من خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الدولة الوطنية .. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من الحوار والتواصل بيننا ودراسة الفرص، موضحا أنه يجب دراسة الفرص بين العرب والأفارقة لتجاوز النقاط الخلافية، لأنه لدينا مصلحة بالجغرافيا والتاريخ.



وأضاف «السيسي»، خلال كلمته بملتقى الشباب العربي والأفريقي من مدينة أسوان: "لدينا مواد ضخمة جدا وموارد بشرية ونحن قادرون على خلق سوق ضخمة"، مشيرا إلى أن هناك فرصا في الزراعة والموارد المعدنية لإقامة المشروعات.



وتابع: "لا شك أننا نعاني من تحديات كبيرة وعلى رأسها الإرهاب"، لافتا إلى أن العناصر المنخرطة وسط العناصر الإرهابية بعضها في أفريقيا، مؤكدا أن الإرهاب تحدٍ كبير ويؤثر علي مستقبل استقرار الدولة الوطنية.

