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البورصة تربح 1.3 مليار جنيه فى أولى جلسات الأسبوع.. وارتفاع مؤشراتها باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

الأحد 17/مارس/2019 - 05:00 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
  • تراجع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأحد
  • مؤشرات البورصة ترتفع في منتصف تعاملات اليوم الأحد
  • مؤشرات البورصة ترتفع في ختام التعاملات ورأسمالها يربح 1.3 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بنسب طفيفة، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على تراجع أيضا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 14986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2454 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 19183 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 697 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1770 نقطة.

ودفعت مشتريات المصريين، مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 15039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2459 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 19251 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 698 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1772 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 491 نقطة.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من الأفراد العرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 832.475 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 208 ملايين ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 28.8 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.69%، والعرب على 13.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.19%.

فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.6 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 12.4 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب للشراء بقيمة 48.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 15033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2456 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 19228 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 697 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1771 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 490 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 61 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

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