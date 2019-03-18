محمد عبد المعطي فى حوار لصدى البلد: لم أقلق من خوض ياسمين صبرى أولى بطولاتها.. ومسلسل حكايتي عمل درامي لا يعتمد على الكوميديا.. وفيلم كل سنة وأنت طيب لـ تامر حسني نقلة للسينما

* حكايتي لـ ياسمين صبرى قصة واقعية لفتاة مصرية
* جلست مع ياسمين صبري قبل التصوير لوضع تفاصيل حكايتي
* فرصة إعطاء الشباب البطولة المطلقة فكرة جيدة
* كواليس مسلسل حكايتي أكثر من رائعة
* لن أتدخل في اختيار الفنانين
تجربة جديدة يعيشها السيناريست والمؤلف محمد عبد المعطي من خلال مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى، حيث من المقرر أن تشارك به رمضان المقبل، تحدث عبد المعطي في حوار مع صدى البلد للحديث عن كواليس العمل والتعامل مع ياسمين صبرى في أولي تجاربها في البطولة الدرامية، كما تطرق في الحوار إلى فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب أمام النجم تامر حسني المقرر عرضه بدور العرض السينمائي.
عبر المؤلف محمد عبد المعطى عن سعادته بالتعاون مع الفنانة ياسمين صبري في أولى بطولاتها في مجال الدراما، حيث تقوم ببطولة مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه رمضان المقبل.
أكد "عبد المعطي"، لـ "صدى البلد"، عدم قلقه من خوض ياسمين أولى بطولاتها في المجال الدرامي، لافتا إلى سعادته بفريق عمل المسلسل سواء أمام الكاميرا أو خلفها، فضلا عن المخرج أحمد سمير المميز، وشركة الإنتاج القوية، ومدير التصوير والاستايلست ومهندس الديكور الذين بذلوا مجهودا كبيرا في العمل.
وتابع: مسلسل "حكايتي" للنجمة ياسمين صبري المقرر عرضه رمضان المقبل من القصص الواقعية، حيث يركز على الأشخاص الذين يتعرضون لظروف صعبة في حياتهم ثم تتحول الظروف إلى طاقة تجعلهم يعيشون حياة ناجحة.
أكد أن فريق مسلسل "حكايتى " المقرر عرضه رمضان المقبل،عقد جلسات عمل تحضيرية للاتفاق على التفاصيل.
وأضاف أن الجلسات جمعت المنتج والمخرج وبطلة العمل وتم وضع كل التفاصيل ثم بدأنا في التصوير، ولكن في النهاية مخرج العمل أحمد سعيد فرج له الرؤية والاختيار الاخير لفريق العمل.
وأوضح: بحكم أنني مؤلف العمل لدي وجهة نظر وأقدم اقتراحات ولكن في النهاية يتم كل شئ بالتعاون وهو أهم ما يميزنا، لذلك سوف يشعر الجمهور بحالة من الرضا عندما يري العمل .
وتابع: مسلسل "حكايتي" من أفضل المسلسلات التي قمت بها سواء من القصة أو كواليس العمل فهناك حالة من الحب والاحترافية تجمع بين فريق العمل.
وأضاف : نحرص على أن نجلس جلسات عمل كل فترة من أجل الحديث في كل صغيرة وكبيرة .
المسلسل اجتماعي إنساني يتحدث عن رحلة صعود فتاة مصرية تعرضت لظروف وعقبات كبيرة جدا، هذه الظروف تجعل أي إنسان يتعرض للإحباط والفشل، ولكن الفتاة تصر على تجاوز هذه الأزمات.
أكد المؤلف محمد عبد المعطي أن مسلسل " حكايتي " للنجمة ياسمين صبري مسلسل درامي لا يعتمد على الكوميديا.
أضاف: كواليس العمل أكثر من رائعة وهناك حالة من الحب تجمع بين فريق العمل وسعيد بالتعامل معهم.
تابع المؤلف محمد عبد المعطي أن فرصة إعطاء الشباب البطولة المطلقة جيدة ولابد وأن نراه بعد وأن حققت مؤخرا نجاحا.
أشعر بالسعادة لأنني شاركت ياسمين في أولى تجاربها في المجال الدرامي، فالفنانة ياسمين صبري فنانة موهوبة ومجتهدة وتحرص على مذاكرة المشاهد والتحضير قبل التصوير ولديها موهو كبير سواء داخل مصر أو خارجها.
مسلسل "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولة العمل بجانب ياسمين صبرى، كل من وفاء عامر، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر.
تخوض ياسمين البطولة المطلقة لأول مرة فى الدراما من خلال "حكايتى" الذى تعود به هذا العام بعد غيابها عن رمضان الماضى، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الحصان الأسود" فى شهر رمضان قبل الماضى، وشاركت فى بطولته إلى جانب أحمد السقا وشيرى عادل ومحمد فراج وأحمد بدير وصبرى فواز وأميرة العايدى وأحمد العوضى تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد خالد موسى.
أوضح أن سبب ابتعاده عن السينما مؤخرا بعد نجاح فيلم "سكر مر" يعود لأمور عديدة.
وتابع: أحب السينما بشكل غير عادي، فأنا لم أغب عنها إلا للضرورة بحكم أنني لابد وأن أقدم عمل كل عام فهذا أثر علي بشكل كبير، فالعودة إلى السينما لابد وأن تكون قوية مثل فيلم "سكر مر" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا .
كما قال عبد المعطي بإنه سعيد بالتعامل مع النجم تامر حسني من خلال فيلم "كل سنة وأنت طيب".
تابع عبد المعطى الفيلم يعتمد على الإثارة بشكل كوميدي في أولي تجاربي في المجال الكوميدي ،نناقش قصة الثقة بين الأشخاص بشكل جديد فالعمل جديد علي السينما المصرية ، ففي امريكا يفدمون هذه النوعية من الأعمال الإثارة الكوميدي بشكل أكثر من رائع.
الفيلم أخذ وقتا كبيرا في التحضير بداية من الجلسات التحضيرية والترشيحات انتهاء بالتصوير، فوعد الجمهور بأن جودة وصورة القصة التي يناقشها العمل أكثر من رائعة ولا تقل عن السينما العالمية حيث انه يتضمن جز اكشن نفذها صناع العمل في هوليوود.