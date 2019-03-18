محمد عبد المعطي فى حوار لصدى البلد: لم أقلق من خوض ياسمين صبرى أولى بطولاتها.. ومسلسل حكايتي عمل درامي لا يعتمد على الكوميديا.. وفيلم كل سنة وأنت طيب لـ تامر حسني نقلة للسينما

* حكايتي لـ ياسمين صبرى قصة واقعية لفتاة مصرية

* جلست مع ياسمين صبري قبل التصوير لوضع تفاصيل حكايتي * فرصة إعطاء الشباب البطولة المطلقة فكرة جيدة * كواليس مسلسل حكايتي أكثر من رائعة * لن أتدخل في اختيار الفنانين





تجربة جديدة يعيشها السيناريست والمؤلف محمد عبد المعطي من خلال مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى، حيث من المقرر أن تشارك به رمضان المقبل، تحدث عبد المعطي في حوار مع صدى البلد للحديث عن كواليس العمل والتعامل مع ياسمين صبرى في أولي تجاربها في البطولة الدرامية، كما تطرق في الحوار إلى فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب أمام النجم تامر حسني المقرر عرضه بدور العرض السينمائي.





عبر المؤلف محمد عبد المعطى عن سعادته بالتعاون مع الفنانة ياسمين صبري في أولى بطولاتها في مجال الدراما، حيث تقوم ببطولة مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه رمضان المقبل.





أكد "عبد المعطي"، لـ "صدى البلد"، عدم قلقه من خوض ياسمين أولى بطولاتها في المجال الدرامي، لافتا إلى سعادته بفريق عمل المسلسل سواء أمام الكاميرا أو خلفها، فضلا عن المخرج أحمد سمير المميز، وشركة الإنتاج القوية، ومدير التصوير والاستايلست ومهندس الديكور الذين بذلوا مجهودا كبيرا في العمل.





وتابع: مسلسل "حكايتي" للنجمة ياسمين صبري المقرر عرضه رمضان المقبل من القصص الواقعية، حيث يركز على الأشخاص الذين يتعرضون لظروف صعبة في حياتهم ثم تتحول الظروف إلى طاقة تجعلهم يعيشون حياة ناجحة.





أكد أن فريق مسلسل "حكايتى " المقرر عرضه رمضان المقبل،عقد جلسات عمل تحضيرية للاتفاق على التفاصيل.





وأضاف أن الجلسات جمعت المنتج والمخرج وبطلة العمل وتم وضع كل التفاصيل ثم بدأنا في التصوير، ولكن في النهاية مخرج العمل أحمد سعيد فرج له الرؤية والاختيار الاخير لفريق العمل.





وأوضح: بحكم أنني مؤلف العمل لدي وجهة نظر وأقدم اقتراحات ولكن في النهاية يتم كل شئ بالتعاون وهو أهم ما يميزنا، لذلك سوف يشعر الجمهور بحالة من الرضا عندما يري العمل .





وتابع: مسلسل "حكايتي" من أفضل المسلسلات التي قمت بها سواء من القصة أو كواليس العمل فهناك حالة من الحب والاحترافية تجمع بين فريق العمل.





وأضاف : نحرص على أن نجلس جلسات عمل كل فترة من أجل الحديث في كل صغيرة وكبيرة .