الجامعات تحتفل بمئوية المرأة المصرية.. عين شمس ترفع لافتة فتاة وأفتخر.. والمنوفية تنظم يوما رياضيا وندوات تثقيفية.. والفيوم تطلق فعاليات القوة الناعمة.. والمنصورة تعرض أصل الحكاية

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شهدت الجامعات المصرية العديد من الفعاليات خلال الفترة الماضية، احتفالا بشهر المرأة، ومئوية المرأة المصرية على مشاركتها في ثورة 1919، وكان من أبرز الفعاليات بالجامعات "فتاة وأفتخر، المرأة المصرية أصل الحكاية، القوة الناعمة".





أطلقت كلية الآداب جامعة عين شمس فعاليات مبادرة "فتاة وافتخر" بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ممثل في وحدة مكافحة العنف ضد المرأة.





وافتتح أ.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة، فعاليات المبادرة والتي بدأت بمسيرة من قيادات المبادرة، والطلبة والطالبات من جوالة كلية الآداب، مرورًا بالحرم الجامعي حاملين لافتة تحمل عبارة :" فتاة وأفتخر " .





وأكد "عبد الحميد "أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة معنى بتفعيل الخدمة المجتمعية حتى تصبح الجامعة ( جامعة بلا أسوار تحجبها عن العالم الخارجي ).



