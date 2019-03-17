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الجامعات تحتفل بمئوية المرأة المصرية.. عين شمس ترفع لافتة فتاة وأفتخر.. والمنوفية تنظم يوما رياضيا وندوات تثقيفية.. والفيوم تطلق فعاليات القوة الناعمة.. والمنصورة تعرض أصل الحكاية

الأحد 17/مارس/2019 - 09:29 م
الجامعات تحتفل بمئوية
الجامعات تحتفل بمئوية المرأة المصرية
عمرو ممدوح
- محافظ الإسكندرية: دعم مشاركة السيدات في المشروعات الصغيرة
- محافظ الدقهلية: لا ننسى دور المرأة في التحرر من الاحتلال البريطاني


شهدت الجامعات المصرية العديد من الفعاليات خلال الفترة الماضية، احتفالا بشهر المرأة، ومئوية المرأة المصرية على مشاركتها في ثورة 1919، وكان من أبرز الفعاليات بالجامعات "فتاة وأفتخر، المرأة المصرية أصل الحكاية، القوة الناعمة".

أطلقت كلية الآداب جامعة عين شمس فعاليات مبادرة "فتاة وافتخر" بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ممثل في وحدة مكافحة العنف ضد المرأة.

وافتتح أ.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة، فعاليات المبادرة والتي بدأت بمسيرة من قيادات المبادرة، والطلبة والطالبات من جوالة كلية الآداب، مرورًا بالحرم الجامعي حاملين لافتة تحمل عبارة :" فتاة وأفتخر " .

وأكد "عبد الحميد "أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة معنى بتفعيل الخدمة المجتمعية حتى تصبح الجامعة ( جامعة بلا أسوار تحجبها عن العالم الخارجي ).

كما أكد أن القطاع يهتم في شهر مارس من كل عام بالاحتفال بأعياد المرأة كتعبير رمزي من خلال إقامة العديد من الندوات والاحتفالات تقديرًا لدور المرأة بالإضافة إلى دعم شراكة الرجل عن قناعة للمساعدة وإحداث التوازن داخل المجتمع كذلك الاهتمام بالمرأة ذات الاحتياجات الخاصة.

ونظم المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، ندوة بعنوان "دليل الاستخدام الآمن للشبكات الاجتماعية" بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب بجامعة أسيوط، واستعرضت الندوة، التي استهدفت 180 طالبا وطالبة، دور المجلس القومي للمرأة في خدمة المرأة بالمحافظة والمبادرات والحملات التي تم تنظيمها "طرق الأبواب" و"لأني رجل".

وناقشت الندوة، أن فعاليات القومي للمرأة تجوب قرى ونجوع محافظة أسيوط والتحدث مع السيدات والسماع لاحتياجاتهم ومشاكلهم الاقتصادية والأسرية والاجتماعية، فضلا عن إلقاء محاضرة عن كيفية الاستخدام الآمن لشبكات التواصل الاجتماعي وكيفيه تعامل الشباب حتي يأمنوا من مخاطرها.

وفي جامعة المنصورة استضافت كلية الآداب، احتفالية المرأة في 100 عام بعنوان "المرأة أصل الحكاية" والتي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية.

وحضر الاحتفالية كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، على رأس وأشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، فرحة الشناوي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب.

وعبر محافظ الدقهلية، عن سعادته للمشاركة في الاحتفالية وتنظيمها داخل جامعة المنصورة، مشيرا إلى أن الجامعة هى منبع العلم والتنوير والاحتفالية خطوة جيدة للتعريف بدور المراة المصرية فلها تاريخ كبير عبر العصور، ومنها مشاركة المرأة في ثورة 1919 للتحرر من الاحتلال البريطاني.

ونظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع الفيوم، ندوة بعنوان "القوة الناعمة".

وأكد الدكتور عرفة صبري عميد كلية العلوم، أن جامعة الفيوم ترعى "مئوية المرأة" في ظل اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة المصرية والتي جاءت وفق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي أعلن عنها عام 2017 وكذلك استجابًة لدعوات المجلس القومي للمرأة.

وشهدت جامعة الإسكندرية، احتفالية تحت شعار المرأة المصرية في 100 عام (1919 ـ 2019)، وذلك في إطار احتفال الجامعة باليوم العالمي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن المرأة المصرية هي روح المجتمع، مشيرا إلى ضرورة مشاركة المجلس القومي للمرأة في توعية سيدات المجتمع السكندري بقضايا المجتمع المختلفة والمشاركة في المشروعات الصغيرة لتحسين أحوالها الاقتصادية والمشاركة في المبادرات لتحسين المناطق الحضرية والريفية والعشوائية.

ومن ضمن فعاليات الاحتفال بشهر المرأة ومئوية المرأة المصرية، ١٩١٩ – ٢٠١٩، شهدت جامعة المنوفية تحت رعاية ا.د عادل مبارك رئيس الجامعة يوما رياضيا، وندوة تثقيفية حاضر فيها د.محمد طاحون رئيس الجمعية المصرية للإبداع والتنمية ومنسق عام الاحتفالية متحدثا عن حملة لأنى رجل والتى تهدف دعم عمل المرأة وتعليمها وممارستها للرياضة ومساندتها فى تربية اولادها وفى الاعمال المنزلية، ورفض كافة أشكال العنف ضدها.

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