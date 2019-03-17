محافظ أسوان: غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة .. صور

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على امتنان وشكر أهالى المحافظة للرئيس عبدالفتاح السيسى لمنح مدينة أسوان هذا الوسام والشرف الكبير بأن تكون عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019.



وأوضح أن ذلك كان له أكبر الأثر لتصبح أسوان فى بؤرة الاهتمام الإقليمي والدولي وهذا ينعكس بدوره على الترويج والتسويق السياحي والاستثماري لهذه المحافظة العريقة والتى يتمتع أبناؤها بحسن الضيافة والبشاشة والترحيب فى استقبال ضيوفهم وزائريهم من مختلف أنحاء العالم .



وأشار المحافظ إلى أن طبيعة أسوان الساحرة وطقسها المشمس الدافئ، بجانب العديد من المعابد والمتاحف والمناطق الأثرية التي تعبر عن تلاقي الحضارات المختلفة، علاوة على التشابه الثقافى والتراثى مع إفريقيا يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لاختيارها مقرًا لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى لتكون حلقة وصل بين الشعوب الإفريقية .



وكشف اللواء أحمد إبراهيم عن أن غرفة عمليات المحافظة تتابع أولًا بأول سير العمل بكافة مواقع المرافق العامة والخدمات الجماهيرية والتى تم رفع درجة الاستعداد بها مع وقف الإجازات والراحات للتعامل السريع مع أى مواقف طارئة والتدخل للإصلاح والصيانة وخاصة بالنسبة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وغيرها ، لافتًا إلى أن هناك أيضًا متابعة لحظية مع المسئولين عن المناطق الأثرية والمتاحف للاطمئنان على حالة النظافة العامة بمحيطها من أجل إظهار الوجه الجمالى أمام ضيوف ملتقى الشباب العربى الإفريقى .



وأشاد أحمد إبراهيم بتعاون جميع الوزارات بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لدعم ومساندة المحافظة لإظهارها بشكل حضاري يتناسب مع هذا الحدث التاريخى من خلال أعمال التطوير والتجميل والتشجير ، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات الجماهيرية والتى وضعتها المحافظة ضمن مطالبها وفق الأولويات والاحتياجات الجماهيرية .

