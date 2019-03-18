نواب يتقدمون بطلبات إحاطة لتحديد سعر طن قصب السكر بـ8500 جنيه







قال النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان أنه سيتقدم ومعه 3 نواب وهم هشام الشعينى وسيف نصر الدين وهشام الحصرى بطلبات إحاطة إلى وزير الزراعة بشأن سعر طن قصب السكر.وأشار صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنهم طالبوا بأن يصل سعر طن قصب السكر إلى 8500 جنيه، حيث إن يصل إلى المصنع بسعر 8890 جنيها، بحيث يكون هامش ربح للمصنع والجزء المتبقى للمزارع ، مشيرا الى أنه كان يصل سعر طن قصب السكر فى الفترة السابقة إلى 4500 جنيه.وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه من المقرر ان يتم مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بسعر طن قصب السكر ، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل.