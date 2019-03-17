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أبو الغيط يوجه رسائل عاجلة لوزراء الخارجية العرب بشأن خطورة الوضع المالي في فلسطين

الأحد 17/مارس/2019 - 04:44 م
مقر الجامعة العربية
مقر الجامعة العربية
نادر غازي
وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عددًا من الرسائل إلى وزراء الخارجية العرب، والمؤسسات الإقليمية والدولية، نبه خلالها إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء ما قامت به إسرائيل مؤخرًا من احتجازٍ تعسفي لعوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تُشكل حوالى 60% من موازنة السلطة، في خطوة تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن "أبو الغيط" استقبل قبل أيام كُلًا من رياض المالكي وشكري بشارة، وزيري خارجية ومالية دولة فلسطين، اللذين حملا رسالة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وأهمية تأمين دعم مالي من جانب الدول العربية لمواجهة هذا الظرف الصعب.

وأضاف أن أبو الغيط استمع لشرح مفصل من الوزيرين الفلسطينيين حول الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء القرار الأخير، بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة، مما اقتضى اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية من جانب الحكومة، وشكّل ضغوطًا هائلة على الموازنة الفلسطينية التي تُعاني عجزًا من الأصل.

ونقل "عفيفي" عن "أبو الغيط" قوله "إن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يُعَد التزامًا عربيًا ينبغي الوفاء لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة ما يُمارسه الاحتلال من استيلاء غير مشروع أو مبرر على عوائد الضرائب"، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتحمل كذلك مسئولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإذكاء العنف.

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