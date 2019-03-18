برلماني يطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إننا فى حاجة إلى تطبيق المادة 29 من الدستور التى تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.





وأكد تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية الذى يترجم نص المادة 29 من الدستور لم يخرج إلى النور حتى الآن ، على الرغم من إصدار البرلمان للقانون منذ عام 2016، مشيرا الى ان هناك طلبات إحاطة تم تقديمها من عدد من النواب بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية ، لتفعيله على أرض الواقع.



