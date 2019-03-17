محافظ أسوان: إنشاء وافتتاح 92 منفذا ثابتا ومتحركا للسلع الغذائية

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن إنشاء وافتتاح 50 منفذا ثابتا على مستوى مدن ومراكز المحافظة بواسطة وإشراف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ليتم إنشاؤها على أعلى مستوى مما يساهم فى توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية ضمن منظومة الأمن الغذائى للمواطن الأسوانى من السلع الغذائية المختلفة ذات الجودة العالية سواء اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو الخضراوت .



ويأتى ذلك فى إطار سعى المحافظة لتوفير السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها فى السوق المحلى بما يتماشى مع الظروف المعيشية والأسرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .



وأشاد المحافظ بهذه المبادرة الجادة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى نموذجًا مثاليًا يضاف للعديد من الأدوار الوطنية والمجتمعية التى تقوم بها القوات المسلحة لخدمة أبناء الشعب المصرى فى كل شبر من أرض الوطن .



وأوضح اللواء أحمد إبراهيم أنه سيتم توزيع هذه المنافذ حسب التعداد السكانى لكل مدينة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين ولوصول السلع لمحدودى الدخل ، كما ستساهم هذه المنافذ فى توفير العديد من فرص العمل للشباب فى مختلف التخصصات لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة ليعود ذلك بالنفع فى دفع عجلة التنمية المستدامة للتطوير وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل البسطاء ، لافتًا إلى أنه بالتوازى سيتم تشغيل 42 سيارة متنقلة ومنفذ متحرك مدعم بالمواد الغذائية واللحوم لتجوب كافة المناطق النائية و القرى والنجوع والأسواق التجارية والشعبية لتوفير السلع المختلفة .



وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لسرعة توفير وتخصيص أماكن إقامة المنافذ الثابتة التى ستقام على مساحة 40 مترا، كما سيتم إقامة مخازن رئيسية متوفر بها غرف وثلاجات للتجميد والتبريد وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك وأماكن أخرى لحفظ السلع الغذائية بما فيها أماكن تحميل السيارات بالسلع المتنوعة .