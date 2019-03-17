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تعليم

الخشت: ندرس تطبيق مقرر التفكير النقدي على جميع الفرق

الأحد 17/مارس/2019 - 05:00 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن إمكانية إصدار نسخ من مقرر التفكير النقدي ليعمم علي كافة الفرق الدراسية بدلا من أن يقتصر علي طلاب الفرقة الأولي فقط.

وأوضح الخشت علي هامش ندوة نظمتها جامعة القاهرة للحديث عن مشروع تطوير العقل المصري أن امتحان التفكير النقدي مقرر علي طلاب الفرقة الأولي فقط وسيكون بنظام الأوبن بوك.

وكان رئيس جامعة القاهرة أشار إلي أن التنمية الاقتصادية والإصلاح الديني وتأسيس خطاب ديني جديد يعتمد علي تغيير طريقة التفكير .

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