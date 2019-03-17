راحة إضافية للاعبي سيراميكا كليوباترا بعد تأجيل لقاء دمياط

قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوياترا، مد الراحة السلبية للاعبي الفريق، وذلك بعد تأجيل مباراة دمياط أسبوعا.





وكان النادي تلقى خطابا رسميا من لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة المصري يخطره خلاله بتأجيل لقاء دمياط الذي كان مزمع إقامته الخميس المقبل بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية، ليقام يوم الخميس بعد المقبل على ملعب رأس البر في دمياط.



