التعليم تعلن على موقعها نتيجة مسابقة المعلمين.. عدد الفائزين يتخطى حاجز 46 ألفا.. نائب الوزير يؤكد تحرير العقود المؤقتة الثلاثاء.. واستلام العمل قبل أبريل

* نائب وزير التعليم:

- تلقينا 3939 تظلما من عدم استيفاء شروط المسابقة - الوزارة استجابت لمن لم يستوفِ ملفه ومنحته ثلاثة أيام هذا الأسبوع لاستكمال الأوراق المطلوبة - النتائج لم تكن على المستوى المأمول لذا تم التأخر في إظهارها





أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://tempcontract.emis.gov.eg/.





كما حرصت وزارة التربية والتعليم على إرسال نتائج الاختبارات للمشاركين في مسابقة العقود المؤقتة، عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.





وأكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 430 ألف متقدم، وعدد من سلموا ملفاتهم فعليا للإدارات 149 ألفًا و42 شخصًا، وعدد من لم يسلموا ملفاتهم 280 ألفًا و958 شخصًا، ومنهم من استوفى الشروط وعددهم 70 ألفًا و557 شخصًا، وعدد من لم يستوف الشروط 85 ألفًا و485 شخصا، ومن حضر الاختبار فعليا 65 ألفا و561 شخصا، نجح منهم 46 ألفا، ورسب 19 ألفا شخصا، وعدد التظلمات 3939 تظلما من عدم استيفاء شروط المسابقة وتم تشكيل لجنة لفحصها جميعا، علما بِأنه تم السماح للمتغيبين عن الاختبار للحضور يوم الثلاثاء المقبل للاختبار لـ 5084 شخصا.





وقال عمر أن المعايير التي تم على أساسها الاختيار في حالة تساوي الناجحين هي الأعلى تقديرا في المؤهل ثم الأعلى مؤهلا ثم الأعلى في درجة الاختبار ثم الأقدم تخرجا ويليه الأكبر سنًا.





وأضاف قائلًا إن الوزارة استجابت لمن لم يستوفى ملفه ومنحته ثلاث أيام هذا الأسبوع ، لاستكمال الأوراق المطلوبة وتسليمها بالمديرية التعليمية التابع لها وليس للإدارة التعليمية ، وذلك ابتداء من الثلاثاء حتى الخميس المقبل.





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن كل الخطوات التنفيذية لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين تمت بكل شفافية، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تسمح أبدا بأن يُهضم حق أي من المتقدمين.





وقال عمر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ، أن الوزارة هي التي تحدد متى ينتهي التعاقد المؤقت سواء في شهر يونيو أو يوليو، وفق حاجة العمل لكل تخصص، موضحًا أن هناك فرقًا كبيرًا واختلافا جوهريا بين هذه المسابقة والمسابقات التي تمت في الأعوام السابقة سواء من حيث الضوابط الموضوعة أو وقت التنفيذ والإجراءات المتبعة .





وأشار عمر إلى أن هناك إصلاحا حقيقيا يحدث حاليا في ملف التعليم، بدعم ومساندة حقيقية من القيادة السياسية.





وأضاف عمر أن النتائج لم تكن على المستوى المأمول، لذا تم التأخر في إظهار نتائج المسابقة؛ للرجوع للإدارات التعليمية لمعرفة احتياجاتهم بالضبط، دون الإخلال بحق مجتازي الامتحان.





وقدم عمر عرضا لكل الإجراءات التنفيذية الخاصة بملف المسابقة، منذ بداية الإعلان عنها وحتى الوقت الحالي، حيث أعلن أن عدد المتقدمين للمسابقة 430 ألف متقدم، وعدد من سلموا ملفاتهم فعليا للإدارات 149 ألفا و42 شخصا، وعدد من لم يسلموا ملفاتهم 280 ألفا و958 شخصا، ومنهم من استوفى الشروط وعددهم 70 ألفا و557 شخصا، وعدد من لم يستوف الشروط 85 ألفًا و485 شخصا، ومن حضر الاختبار فعليا 65 ألفا و561 شخصا، نجح منهم 41 ألفا، ورسب 23 ألفا و697 شخصا، وعدد التظلمات 3939 تظلما، مشيرا إلى أن الامتحان كان في التخصص، ومع ذلك نسبة الرسوب جاءت 36% .





وأشار إلى أن باب التظلمات من مرحلة فحص الملفات ما زال مفتوحا حتى اليوم، لأن الوزارة تعمل من أجل مصلحة المتقدمين، وهذا يثبت مدى المرونة التي تعمل بها الوزارة، لمعالجة كل المشاكل الخاصة بالمعلمين سواء في تغيير المسمى الوظيفي، ومشكلة الاغتراب، وغيرها من المشاكل التي تواجههم إداريا ومهنيا، لذلك تم عمل مسح ميداني شامل على مستوى الجمهورية للوصول في النهاية إلى انتظام العملية التعليمية واستقرارها.





وأوضح الدكتور محمد عمر أن عدد الناجحين بعد تدخل الوزارة وإضافة درجات الرأفة بلغ 46 ألفا و940 ناجح وناجحة بنسبة 71%، وعدد الراسبين 18 ألفا و621 راسب وراسبة، مؤكدا أنه يتم التواصل مع وزارة التعليم العالي للعمل سويا على تحسين مهارات المعلم الذي يتم تخريجه ليكون مواكبا مع التطورات الحديثة وآلياتها، وأنه لن يتم تعيين إلا الأفضل وسوف توضع معايير مختلفة في المسابقات القادمة.





وأضاف عمر أن الغائبين عن الامتحان بلغوا 5087 شخصا، وسوف تقوم الوزارة بإعطائهم فرصة ثانية للامتحان يوم الثلاثاء القادم، موجها كافة المتقدمين بالتوجه إلى مراكز الامتحان المعلن عنها في الاخطار السابق أو أقرب مركز معتمد لهم بعد سداد الرسوم المقررة وقدرها 100 جنيه مصري بالبنك الأهلي المصري على رقم الحساب 154307041671900004 أو حساب هيئة البريد المصري رقم 0135112000283818، وأيضا بالنسبة لمن رسب في الاختبار ويريد إعادة الرصد حتى يوم الخميس القادم بعد سداد رسوم التظلم وهو 100 جنيه.





وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة استعانت بجهات محايدة لوضع الامتحان وتصحيحه وأن النتائج سليمة ومائة بالمائة، مشيرا إلى أن النتائج الخاصة باجتياز أو عدم الاجتياز سوف تعلن على صفحة التقديم الذي قدم عليها المرشحين على موقع الوزارة بالإضافة إلى إرسالها على البريد المسجل من المتقدم للاختبار.





وأشار إلى أن المعايير التي يتم على أساسها الاختيار في حالة تساوي الناجحين هي الأعلى تقديرا في المؤهل ثم الأعلى مؤهلا ثم الأعلى في درجة الاختبار ثم الأقدم تخرجا ويليه الأكبر سنًا، مضيفا أن الوزارة استجابت لمن لم يستوفى ملفة ومنحته ثلاث أيام هذا الأسبوع لاستكماله وتسليمه بالمديرية التعليمية التابع لها وليس الإدارة التعليمية ابتداء من الثلاثاء حتى الخميس المقبل، وبعد الفحص ومطابقته للمعايير ستكون الاختبارات يوم الاثنين من الأسبوع المقبل وفقا لاحتياج كل إدارة.





وكشف عمر، أن هناك 941 فرصة عمل لم يتقدم لها أحد في التعليم العام على مستوى 18 مديرية تعليمية، و1469 فرصة عمل لم يتقدم لها أحد بالتعليم الفني على مستوى 23 مديرية، نظرا لدقة التخصص وندرته، موضحا أن عدد الشكاوى والتظلمات المقدمة ورقيا وإلكترونيا بلغت 3939 شكوى من المستبعدين، وقد تم تشكيل لجنة بالوزارة لمراجعة كافة الشكاوى وسوف يتم الانتهاء من عملها خلال الأسبوع الجاري وأن تقديم التظلمات متاح حتى الآن عبر الموقع الإلكتروني لحرص الوزارة على مصلحة المتقدمين، وأنه ليس هناك أي استثناء لأي متقدم.





وشدد عمر على أن الوزارة الحالية اصلاحية ولن تتراجع عن محاربة الفساد والتشوهات الإدارية والمحسوبية لأننا لا نبغي إلا الإصلاح والتطهير الحقيقي وسوف تتوجه الوزارة للجهات القضائية تجاه من يتجاوز أو يخرج عن القانون.





وأضاف أن من يريد العمل لابد أن يلتزم بالقواعد والبيانات الصحيحة ويكون إنسان منضبط، والوزارة لن تتجاوب مع أي شكل من أشكال عدم الانضباط، موضحا أنه تم ضبط بعض التجاوزات في إدارات مختلفة وتم تداركها وإصلاحها، وأن الوزارة سوف تقوم بمراجعة الـ65 ألف عقد مراجعة دقيقة وأيضا مراجعة كافة الشهادات لمعرفة صحتها مع الجهات المختصة، وسوف تتخذ إجراءات قانونية ضد الشخص المتجاوز.





ووجه عمر بأن كل معلم يريد التقدم لمسابقة المعلمين لابد وأن يكون مستوفي الشروط والأوراق الخاصة بمؤهلاته، وبناء على نتائج الاختبارات وعدم تمكن المتقدمين من مهارات قيادة الحاسب الألى فسيكون مستقبلا شرط الحصول على شهادة ICDL الدولية الموجهة للمعلمين أو الشهادات الدولية المعتمدة تحت إشراف الوزارة، لذا تم التواصل مع شركات ICDL لعمل شهادات دولية بأسعار مخفضة، ليستطيع الجميع الحصول عليها، لأننا في مصر الآن في مرحلة البناء الفعلي للإنسان وترسيخ مبادئ الانتماء والهوية الوطنية.





وتحدث خلال المؤتمر الصحفي، عن بعض الانتهاكات التي حدثت أثناء تنفيذ المسابقة منها محاولات الاختراق للموقع وقد تم حماية الموقع من أول يوم بكافة الاحتياطات، وتم إلغاء اختبار 100 متقدم في المجال الزراعي بالتعليم الفني ثم تم إعادة امتحانهم مرة أخرى في اليوم الثاني بعد تعديل الامتحان حسب التخصص.





وأعلن نائب وزير التربية والتعليم أن يوم الثلاثاء المقبل هو يوم امتحان المتغيبين عن الامتحانات، ومن يوم الثلاثاء القادم وحتى الخميس سيتاح للمتقدمين استكمال أوراقهم، أما لمن لم يكن له الحظ في العمل بعد هذه المسابقة ويريد استرجاع واستلام أوراقه الرسمية من الإدارات فقد تم تحديد الميعاد من بداية 15/4/2019 لمن يريد استلام ملفاته.





وأشار نائب الوزير إلى أن هناك صفحة رسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن لجميع المتقدمين التواصل مع الوزارة من خلالها بدلا من المواقع المنتشر بها الشائعات فقط وتستهدف البلبلة أو بيع الوهم لنشر إعلانات أو خلافه؛ رابط الصفحة: www.facebook.com/egypt.moe





وعرض عمر ملف يتضمن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضم المدة وتغيير المسمى الوظيفي وتقليل الاغتراب سواء الداخلي بين الإدارات او الخارجي بين المحافظات كأحد أهداف ومخرجات هذه المسابقة التي تنفذها الوزارة حاليا للقضاء على تلك التحديات التي تواجه المعلمين.





وقال عمر : أنه سيتم تحرير العقود للفائزين بداية من يوم الثلاثاء لمدة أسبوع ، وسيعلن عن اتاحة التظلمات من نتائج الاختبارات بداية من يوم الاثنين ولمدة أسبوع بعد سداد الرسوم المقررة والمراجعة ستكون بديوان عام الوزارة خلال الأسبوع القادم.





وأوضح عمر أنه قبل حلول شهر أبريل المقبل ، سيكون قد تم تسليم العمل للفائزين بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين



