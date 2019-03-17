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رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد إقامة نهائى كأس مصر للشباب

الأحد 17/مارس/2019 - 04:45 م
مقر اتحاد الكرة
مقر اتحاد الكرة
يسري غازي
حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس عامر حسين موعد إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لمواليد 1997.

وقررت لجنة المسابقات إقامة اللقاء الذى يجمع بين المقاولون العرب وبتروجيت، يوم الخميس 21 مارس الجاري، في الساعة السادسة والنصف مساء بملعب المركز الأوليمبي بالمعادي.

ومن المنتظر حضور العديد من أعضاء الجبلاية نهائي كأس مصر للشباب باعتباره تجربة مستحدثة فى المسابقات المصرية ومؤازرة الأندية المشاركة فى البطولة.

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