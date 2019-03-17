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برلمان

برلماني: إجراءات حكومية لإنهاء البيروقراطية في مصر

الأحد 17/مارس/2019 - 05:03 م
مجلس النواب
مجلس النواب
أمينة الدسوقى
أكد النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات للعمل على إنهاء البيروقراطية، والتى كان آخرها منظومة "نافذة"، والتى تسهم في خفض زمن الافراج الجمركيّ وإنهاء الإجراءات من 24 يوما إلى 3- 7 أيام.

وقال مخاليف فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن البرلمان يعمل بجانب الحكومة فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، حيث أصدر المجلس قانون الدفع غير النقدى، بهدف تحقيق تنمية الاقتصاد المستدامة، وجذب المستثمرين، الأمر الذى يساهم فى إدخال رؤوس أموال جديدة.

وأضاف أن البنك المركزى منح العديد من التسهيلات للمستثمرين والتى من بينها إمكانية تحويل أموالهم عن طريق اى بنك دون الارتباط بالبنك المركزى، مشيرا إلى أن البرلمان بصدد عمل تسهيلات وتخفيف الضرائب، فضلا عن مرونة الحركة البنكية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع مسئولى مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، وتمت الإشارة إلى أنه تم بدء تشغيل منظومة "نافذة"، التي تعد منظومة قومية تُرسي آلية النافذة الواحدة لخدمة التجارة الدولية لمصر، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول آليات عمل مركز الخدمات اللوجستية، ودوره في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، اعتمادًا على ما يُتيحه من مزايا تسهم في خفض زمن الافراج الجمركيّ؛ حيث يقدم صاحب الشأن، سواء كان مستخلص الجمرك أو صاحب الرسالة، جميع مستندات الشحنة من خلال نقطة واحدة "النافذة الواحدة"، مما يسهم في تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى 3 خطوات فقط، وهو ما يخفض زمن إنهاء تلك الإجراءات من 24 يوما إلى 3- 7 أيام.

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