ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الإمارات عن مذبحة نيوزلندا: القبول والتنوع والإدماج طريق هزيمة التطرف

الأحد 17/مارس/2019 - 04:35 م
قرقاش أكد على ضرورة
قرقاش أكد على ضرورة هزيمة التطرف عبر المضي قدمًا في التنوع
أحمد قاسم
قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأحد، إنه يجب أن يكون النهج في هزيمة التطرف عبر المضي قدمًا في "القبول والتنوع وإدماج أكبر"، وذلك ردًا على مذبحة نيوزلندا التي أفجعت العالم يوم الجمعة الماضي.

وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في أعقاب المذبحة الإرهابية في نيوزيلندا، ولإعادة النظر في الهجمات الإرهابية الأخرى في جميع أنحاء العالم، فإنه من المؤكد أن الطريق إلى الأمام هو قبول وتنوع وإدماج أكبر. يجب أن يكون هذا هو نهجنا في هزيمة التطرف".

وقتل 50 شخصًا إثر تنفيذ يميني متطرف يدعى برينتون تارانت، هجومًا على مسجدين في نيوزيلندا، يوم الجمعة، في جريمة صدمت العالم، حيث قام ببثها على الهواء مباشرة.

ترشيحاتنا

حساب البريميرليج يزف بشرى سارة لمحمد صلاح قبل مواجهة فولهام

السبب غريب.. فيتا كلوب يشكو سيمبا التنزاني للكاف

بث مباشر.. مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم بالكونفيدرالية والقناة الناقلة

رغم قتله عشرات المصلين.. سفاح نيوزيلندا لن يواجه الإعدام

تعرف على مصير إقامة لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

ساديو ماني يتساوى مع محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري.. فيديو

الأهلي يحارب التعصب.. المتحدث الرسمي يساند الزمالك قبل المواجهة الإفريقية

أفيروز زولفيرمان.. أصغر ناج من مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.. تفاصيل لحظات رعب شهدها الطفل الإندونيسي تحت وابل الرصاص.. طلقات الغدر اخترقت جسد والده أمام عينيه وشظاياه نفذت من ساقه

السمار نص الجمال.. أحلى 20 إطلالة لدينا الشربيني في عيد ميلادها.. صور

العقدة مستمرة.. إيهاب جلال أكثر المدربين فوزا على حسام حسن

تعليق ناري من ميدو عقب تصريحاته بشأن نجم الفريق المعار من النصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايسون نجم الملاكمة العالمي يزور الأهرامات .. صور

متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في صربيا ويعتدون على ضباط الشرطة.. صور

شاهد.. رئيس الوزراء ووزيرا السياحة والآثار فى جولة بسوق أسوان

أفيروز زولفيرمان.. أصغر ناج من مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.. تفاصيل لحظات رعب شهدها الطفل الإندونيسي تحت وابل الرصاص.. طلقات الغدر اخترقت جسد والده أمام عينيه وشظاياه نفذت من ساقه

نوستالجيا | تغير ملامح نجوم مسلسل Friends بعد 25 عامًا.. صور

فيديو

فيديوجراف| إعصار القنبلة يضرب أمريكا
شاهد .. محمد حماقى يحيي حفلا من على الكرسي
السيسي: البنية الأساسية ضرورة لتغيير وجه القارة الأفريقية.. فيديو
السيسي: يجب توفير صناديق تمويل لمشروعات البنية الأساسية في أفريقيا.. فيديو
الرئيس السيسي: صناديق تمويل مكافحة الإرهاب تساعد في التقارب العربي الأفريقي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟