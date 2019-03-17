الإمارات عن مذبحة نيوزلندا: القبول والتنوع والإدماج طريق هزيمة التطرف

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأحد، إنه يجب أن يكون النهج في هزيمة التطرف عبر المضي قدمًا في "القبول والتنوع وإدماج أكبر"، وذلك ردًا على مذبحة نيوزلندا التي أفجعت العالم يوم الجمعة الماضي.



وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في أعقاب المذبحة الإرهابية في نيوزيلندا، ولإعادة النظر في الهجمات الإرهابية الأخرى في جميع أنحاء العالم، فإنه من المؤكد أن الطريق إلى الأمام هو قبول وتنوع وإدماج أكبر. يجب أن يكون هذا هو نهجنا في هزيمة التطرف".



وقتل 50 شخصًا إثر تنفيذ يميني متطرف يدعى برينتون تارانت، هجومًا على مسجدين في نيوزيلندا، يوم الجمعة، في جريمة صدمت العالم، حيث قام ببثها على الهواء مباشرة.