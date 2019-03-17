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تعليم

رئيس جامعة بنها: المستشفيات هي واجهة الجامعة لكسب ثقة المجتمع

الأحد 17/مارس/2019 - 06:17 م
رئيس جامعة بنها:
رئيس جامعة بنها: المستشفيات هي واجهة الجامعة لكسب ثقة المجتم
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على أن المستشفي الجامعي هي واجهة الجامعة الأولى لكسب ثقة المجتمع مشيرا إلى أن سمعة الجامعة تبدأ من مستشفياتها الجامعية لأنها تقدم خدماتها لعدد كبير من المواطنين.

وأشار الدكتور السعيد إلى أن إدارة الجامعة تضع دعم المستشفيات الجامعية على رأس أولوياتها بجانب الاهتمام بالعملية التعليمية داخل الكليات.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها رئيس جامعة بنها اليوم واستمرت لأكثر من 3 ساعات رافقه خلالها الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمد عبدالسلام مدير المستشفيات ورؤساء أقسام المستشفيات وشملت تفقد جميع أقسام ووحدات المستشفي الجامعي وأقسام الاستقبال وغرف العمليات وغرف العناية والغسيل الكلوي.

وخلال الجولة استمع رئيس الجامعة لشرح حول سير العمل داخل المستشفيات وأقسامها المختلفة والخدمات التي تقدمها المستشفيات للمواطنين الذين يترددون عليها يوميًا، كما التقى بعدد من المرضى وذويهم واستمع إلى آرائهم ومدى رضائهم عن الخدمات التي تقدمها المستشفيات ومقترحاتهم لتطوير الرعاية المقدمة لهم.

وفى نهاية الجولة عقد الدكتور جمال السعيد اجتماعا مع أعضاء مجلس ادارة المستشفيات شدد خلاله على تطوير المستشفى الجامعى ومتابعة أعمال الصيانة أولا بأول لتقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة.

كما أكد السعيد علي حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم وإنشاء تجهيزات ومظلات وأماكن انتظار تليق بالمواطنين خاصة أن المستشفى تقدم خدماتها ليس لأهالي القليوبية فقط ولكن لعدد من المحافظات المجاورة.
رئيس جامعة بنها: المستشفيات هي واجهة الجامعة لكسب ثقة المجتمع
رئيس جامعة بنها: المستشفيات هي واجهة الجامعة لكسب ثقة المجتمع
رئيس جامعة بنها: المستشفيات هي واجهة الجامعة لكسب ثقة المجتمع
رئيس جامعة بنها: المستشفيات هي واجهة الجامعة لكسب ثقة المجتمع
رئيس جامعة بنها: المستشفيات هي واجهة الجامعة لكسب ثقة المجتمع
رئيس جامعة بنها: المستشفيات هي واجهة الجامعة لكسب ثقة المجتمع
رئيس جامعة بنها: المستشفيات هي واجهة الجامعة لكسب ثقة المجتمع

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