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ديني

عفيفي: دورة أصول الفقه تستهدف تأهيل الباحثين لتفنيد الشبهات

الأحد 17/مارس/2019 - 04:47 م
دورة مناهج البحثفي
دورة مناهج البحثفي أصول الفقه
محمد شحتة
واصل مجمع البحوث الإسلامية تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للباحثين بالمجمع لتأهيلهم على التعامل مع القضايا البحثية المختلفة بمنهجية علمية تمنحهم القدرة على تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية والرد عليها بمنهجية واضحة تدحض المغالطات الفكرية التي تروجها جماعات العنف والإرهاب.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إنه انطلاقا من أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها الكثير من الباحثين هي مشكلة المنهج، فكان لا بد من تدريب الباحثين بالمجمع ضمن فعاليات الدورة التدريبية المنعقدة حاليًا على كيفية تطبيق المنهجية العلمية في تحرير المسائل العلمية الرد على الشبهات بأسلوب علمي سليم يدرك الباحث من خلاله دلالات النصوص الشرعية، فيستطيع أن يدرك المتغيرات ويقوم بوضع الحلول التي تتناسب مع مقاصد الشريعة.

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