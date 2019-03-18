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برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن حذف المواطنين من منظومة الدعم

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:01 ص
النائب عاطف مخاليف
النائب عاطف مخاليف
أمينة الدسوقى
قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الشؤن الإقتصادية بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الرفع العشوائي لبعض الاسر من منظومة الخبز.

وتابع مخاليف فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن دعم الخبز يعد قضية أمن قومى يتم به المنافسة فى السوق، وعليه فإن عدم دعم المواطن يرفع قيمة الرغيف السياحى التى تقدر قيمتها بـ 1 جنيه للرغيف.

وأشار النائب إلى أنه لابد من رفع استهلاك عدادت الكهرباء من شروط حذف المواطنين من منظومة الدعم، قائلا:" هناك عداد واحد قد يغزى منزل كامل، وبالتالى من الطبيعى أن تكون قيمة الاستهلاك كبيرة، وعليه لابد من إعادة النظر فى شروط الحذف".

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