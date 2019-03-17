عميد أصول الدين يشرح تفسير البيضاوي في الرواق الأزهري

ألقى الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، محاضرة لشرح كتاب "تفسير الإمام البيضاوي" علم التفسير، وذلك بالرواق العباسي بالجامع الأزهر الشريف عصر اليوم الأحد.



وتدرس في أروقة الجامع الأزهر العلوم الشرعية لمختلف الأعمار في مواد: التفسير، والحديث، ومصطلح الحديث، والفقه وأصوله، وسمات المنهج الأزهري، والسيرة النبوية، والنحو، وعلوم القرآن، والعقيدة.



وينظم الجامع الأزهر دورات تدريبية بشهادات معتمدة من الجامع الأزهر بدراسة المواد الشرعية لجميع الأعمار.



