طالبة بجامعة نيويورك تهاجم نجلة كلينتون وتتهمها بارتكاب مجزرة نيوزيلندا

هاجمت إحدى طالبات جامعة نيويورك، "تشيلسي"، نجلة الرئيس الأمريكي الأسبق "بيل كلينتون"، والمرشحة الديمقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية، متهمة إياها بأنها السبب في الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة الماضي، وأسفر عن سقوط 53 ضحية في مجزرة استهدفت مسجدين في نيوزيلندا.









وانتقدت الطالبة الأمريكية "تشيلسي كلينتون"، بسبب «خطابها عبر توتير وانتقادها للنائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر، قد أشعلت مأساة مذبحة المسجدين التي هزت العالم وارتكبها أشخاص يتشدقون بالكلمات التي أخبرتها للعالم» وفقًا لما نشره موقع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.





وأضافت في حديث مباشر لـ كلينتون: «أريدك أن تعرفي ذلك وأريدك أن تشعري بهذا في أعماقك، فقد مات تسعة وأربعون شخصًا بسبب الخطاب الذي تلقينه وتتحدثين به».





ووفقًا للصحيفة الأمريكية: «يبدو أن الطالبة كانت تشير إلى إدانة كلينتون الأخيرة للتصريحات المعادية للسامية التي أدلت بها النائبة إلهان عمر».





كلينتون لم تعتذر، لكنها قالت: «بالتأكيد، لم يكن ذلك في نيتي، أعتقد أن الكلمات مهمة، وأعتقد أنه يتعين علينا إظهار التضامن».





في ليلة الجمعة ، حضر طلاب جامعة نيويورك لين دويك وروز عساف للاحتجاج في المركز الإسلامي بمدرستهم على سقوط ضحايا في مذبحة المسجدين الارهابية التي وقعت في نفس اليوم بنيوزيلندا.





ولفت أحد الحاضرين الآخرين انتباههم الى وجود تشيلسي كلينتون.





وكانت الابنة الأولى السابقة قد غردت الشهر الماضي متحدثة إلى أتباعها البالغ عددهم 2.4 مليون عبر تويتر تنتقد النائبة إلهان عمر (الديمقراطي الممثلة لولاية مينيسوتا) للحصول على تعليقات حول إسرائيل تضمنت ما اعتبره البعض صورا نمطية معادية للسامية.





وردت كلينتون على «تغريدة مشتركة كأمريكية» ردًا على تغريدة تدين عمر، بقولها: «يجب أن نتوقع من جميع المسؤولين المنتخبين، بغض النظر عن الحزب، وجميع الشخصيات العامة ألا يتاجروا بمعاداة السامية»





وخلال أيام، أدانت حشود من الديمقراطيين والجمهوريين عمر دويك، الفلسطينية المسلمة في هجوم شرس





وقالت الطالبة إنها شعرت أن تصرفات كلينتون تستحق النقد، مشيرة إلى أنها كانت من أوائل الشخصيات البارزة التي أدانت عمر. مضيفة: «كانت هي التي صنعت هذه القصة، لا سيما من خلال استخدام لفظ «كأمريكي» في انتقادها لـ كلينتون.





وقالت الطالبة في تصريحات للصحيفة الأمريكية «بالنسبة لي، عندما أتحدث عن شخص لاجئ، إنها تشير إلى أن هذه قضية وطنية وأن القومية تستثني أشخاصًا مثل إلهان عمر ».





وأضافت: «أردت أن أنقل حزني، ولم يكن انتقادي لها مخطط له، فقد انتظرت على وجه التحديد حتى بعد الوقفة الاحتجاجية»





وتابعت: أردت أن تعرف أنها تسبب ضررًا جسيمًا.