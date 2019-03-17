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رياضة

ساديو ماني يتعادل مع أجويرو برقم قياسي جديد

الأحد 17/مارس/2019 - 04:57 م
ساديو ماني أثناء
ساديو ماني أثناء مباراة فولهام
أحمد هاني
تقدم فريق ليفربول على مضيفه فولهام بهدف دون رد عبر ماني، والمقام في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

هدف ماني هو الـ 9 له في الدوري الإنجليزي في 2019 ليتعادل مع سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي بـ18 هدفا.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب العام برصيد 73 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر فريق مانشستر سيتي ، في حين يحتل فريق فولهام المركز التاسع عشر وماقبل الأخير في سلم الترتيب برصيد 27 نقطة .

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