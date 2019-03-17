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حوادث

العثور على جثة طفل حديث الولادة ملفوف بقطعة قماش داخل مسجد

الأحد 17/مارس/2019 - 06:14 م
جثة طفل حديث الولادة
جثة طفل حديث الولادة
أحمد على
عثر أهالى مدينة السنطة البلد بمحافظة الغربية على جثة طفل حديث الولادة، ملفوف بقطعة قماش، داخل مسجد البدرى بالسنطة البلد، وتم إبلاغ مركز شرطة السنطة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل حديثة الولادة داخل مسجد البدرى بالسنطة.

كما باشرت القيادات الأمنية تطورات الحادث بانتقالهم إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى.

وجار تحديد أسباب وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة .

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