كازاخستان تتوقع متوسط إنتاج النفط دون 1.8 مليون برميل يوميا بالنصف الأول

قال وزير الطاقة القازاخستاني كانات بوزومباييف اليوم الأحد إن قازاخستان تتوقع أن يكون إنتاج النفط دون 1.8 مليون برميل يوميا في المتوسط في النصف الأول من العام الحالي.



وقال الوزير متحدثا على هامش اجتماع لأعضاء أوبك ومصدري نفط كبار آخرين في باكو إن الإنتاج سَيُخفض بمقدار 80 ألف برميل يوميا في مارس مقارنة مع مستويات نوفمبر ليتراجع إلى 1.82 مليون برميل يوميا.



وأضاف "التخفيضات ستنزل بالإنتاج إلى أقل من 1.800 مليون برميل يوميا في ابريل بسبب غلق حقل كاشاجان النفطي.



وقال "حاليا، الإنتاج هناك بين 340 و350 ألف برميل يوميا، لذا ستكون التخفيضات كبيرة، حوالي 200 ألف برميل يوميا."



وقال بوزومباييف إن من المتوقع تراجع الإنتاج في مايو أيار أيضا لكنه سيعاود الارتفاع في يونيو، ليصبح متوسط النصف الأول من العام دون 1.8 مليون برميل يوميا.