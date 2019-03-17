زوج شهيدة مذبحة نيوزيلندا يعلن مسامحته للقاتل

قال زوج شهيدة مذبحة مسجد نيوزيلندا التي هرعت إلى المسجد لإنقاذه إنه لا يحمل أي كراهية تجاه المسلح، ويصر على أن المغفرة هي أفضل طريق لتجاوز الأمور الصعبة".





وقال "فريد أحمد" للوكالة الفرنسية "أود أن أقول لمنفذ الهجوم أنا أحبه كشخص، ولكنني لا أستطيع قبول ما فعله، لأن ما فعله كان خطأ فادحًا".





وعند سؤال "فريد" عما إذا كان قد سامح المشتبه به البالغ من العمر 28 عامًا، أجاب: "بالطبع، أفضل شيء هو المغفرة والكرم والمحبة والرعاية".





وأفادت صحيفة لايف تايمز"، ان الزوجة الشهيدة حسناء أحمد ، 44 عامًا ، قُتلت في مسجد النور ، حيث كانت من ضمن أول اثنين استهدفهم منفذ الهجوم.





وأوضحت الصحيفة عندما بدأ إطلاق النار، ساعدت حسنة العديد من الأشخاص على الهروب من قاعة النساء والأطفال.



