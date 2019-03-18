علي جمعة يكشف حقيقة لا يعرفها الكثيرون عن حديث من ترك الصلاة فقد كفر

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه الاستعانة هي الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإفراد الدين وإخلاصه لله سبحانه وتعالى.



وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاستعانة أمر خطير مهم يجب ألا يكون إلا بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»، فأمرنا أن نستعين إليه سبحانه وتعالى بالعبادة ، بالصلاة وهي ذروة الأمر ورأسه يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من ترك الصلاة فقد كفر» ويقول «الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر».



وتابع: والحمد لله أن عبر بالفعل ولم يعبر بالاسم فقال (كفر) ولم يقل (كافر) فإن كثيرا من المسلمين يتكاسلون في الصلاة وهم على إسلامهم عصاة يجب عليهم أن يرجعوا إلى الله وأن يستعينوا به سبحانه وتعالى عن طريق الصلاة، و«الصّلاة الصّلاة وما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» كانت كلمات هي آخر العهد بلسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وهو يبلغ عن ربه دينه، قالها في مرض الموت الذي لحق بالرفيق الأعلى بعده، ولقي الله - سبحانه وتعالى - وهو يقول: «في الرَّفيق الأعلى، في الرَّفِيق الأعلى» -صلى الله عليه وسلم - الصلاة.. الصلاة.. هي التي بقيت لنا في الاستعانة بالله، باعتبارها بابا من أبواب هذه الاستعانة.



واستشهد بما قال الله تعالى: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ »، منوهًا بأن الديمومة عليها شديدة ولكنها يسيرة على الموفَّق الذي وفقه الله - سبحانه وتعالى - ، صعبة لكنها سهلة على من تعلق قلبه بعرش الرحمن وتعلق قلبه بالله رب العالمين وتعلق قلبه بالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتعلق قلبه بحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وجعله لنفسه أسوة حسنة فسار على نهجه وسار على دربه وطريقه، ومن سار على طريق رسول الله -صلى الله عليه وسلم - نجا.

