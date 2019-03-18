ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة يكشف حقيقة لا يعرفها الكثيرون عن حديث من ترك الصلاة فقد كفر

الإثنين 18/مارس/2019 - 07:00 ص
تارك الصلاة
تارك الصلاة
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه الاستعانة هي الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإفراد الدين وإخلاصه لله سبحانه وتعالى.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاستعانة أمر خطير مهم يجب ألا يكون إلا بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»، فأمرنا أن نستعين إليه سبحانه وتعالى بالعبادة ، بالصلاة وهي ذروة الأمر ورأسه يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من ترك الصلاة فقد كفر» ويقول «الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر».

وتابع: والحمد لله أن عبر بالفعل ولم يعبر بالاسم فقال (كفر) ولم يقل (كافر) فإن كثيرا من المسلمين يتكاسلون في الصلاة وهم على إسلامهم عصاة يجب عليهم أن يرجعوا إلى الله وأن يستعينوا به سبحانه وتعالى عن طريق الصلاة، و«الصّلاة الصّلاة وما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» كانت كلمات هي آخر العهد بلسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وهو يبلغ عن ربه دينه، قالها في مرض الموت الذي لحق بالرفيق الأعلى بعده، ولقي الله - سبحانه وتعالى - وهو يقول: «في الرَّفيق الأعلى، في الرَّفِيق الأعلى» -صلى الله عليه وسلم - الصلاة.. الصلاة.. هي التي بقيت لنا في الاستعانة بالله، باعتبارها بابا من أبواب هذه الاستعانة.

واستشهد بما قال الله تعالى: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ »، منوهًا بأن الديمومة عليها شديدة ولكنها يسيرة على الموفَّق الذي وفقه الله - سبحانه وتعالى - ، صعبة لكنها سهلة على من تعلق قلبه بعرش الرحمن وتعلق قلبه بالله رب العالمين وتعلق قلبه بالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتعلق قلبه بحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وجعله لنفسه أسوة حسنة فسار على نهجه وسار على دربه وطريقه، ومن سار على طريق رسول الله -صلى الله عليه وسلم - نجا.

ترشيحاتنا

سعر الدولار والعملات أمام الجنيه اليوم الاثنين

مقتل شخصين في فندق بأيرلندا الشمالية .. والسبب غير معلوم

اليوم .. ذكرى وفاة سي سيد السينما المصرية يحيى شاهين.. نوستولجيا

شاهد.. تسريب أول صور لـ Pixel 4 XL الجديد

اليوم .. محاكمة 15 متهما بخلية طلاب داعش الإرهابي

تعليق ناري من عمرو أديب على احتجاز تركيا 12 إخوانيا لتسليمهم لمصر.. فيديو

بعثة الزمالك تغادر الجزائر عائدة للقاهرة

فائدة صحية غير متوقعة لاستنشاق رائحة التفاح والفانيليا

علي جمعة يكشف حقيقة لا يعرفها الكثيرون عن حديث من ترك الصلاة فقد كفر

شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

أنباء عن وقوع إصابات بسبب حادث خطير بفندق في أيرلندا الشمالية

لجنة الفتوى توضح أفضل موضع للقنوت والدعاء في صلاة الفجر والوتر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة سقوط سرحان خُط أسيوط.. ذبح طفلا رفضت أسرته دفع إتاوة ويمتلك ترسانة أسلحة..صور

كهف الثلج .. لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة في الوادي الجديد.. صور

55 صورة تكشف حكاية مقابر المزوقة الأثرية .. وسر المومياوات الصارخة فيها

خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور

شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

فيديو

جمال شعبان: واثق في عدالة الرئيس السيسي.. وأنا خدام المصريين ..فيديو
فيديوجراف| رقصة هاكا وضحايا مسجد نيوزيلندا
ميدو يدافع عن محمد صلاح: الناس مركزين معاه زيادة عن اللزوم .. فيديو
أحمد مسعود: اعترف بخطأي في لقاء المصري والحدود.. فيديو
عمار حمدي يكشف طلب هاني رمزي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟