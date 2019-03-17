الشباب والرياضة تطلق مشروع سفراء ضد الفساد بمشاركة 1000 من طلائع 7 محافظات

أطلقت اليوم، وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للطلائع ) فعاليات مشروع "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمشاركة (1000) من طلائع 7 محافظات (الدقهلية – البحيرة – السويس – جنوب سيناء – الشرقية – أسيوط – الأقصر) في المرحلة السنية من ( 12-18) سنة، خلال الفترة من 17 مارس الجارى وحتى 18 أبريل المقبل 2019 ، وهذا في إطار اهتمام الحكومة بمحاربة الفساد في كافة القطاعات وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مجال رفع مستوى وعي الجماهير بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويتم التنفيذ بمراكز الشباب والمدارس بكل محافظة.





ويهدف المشروع الى تمكين الطلائع بمراكز الشباب والمدارس المختلفة لمقاومة الفساد في حياتهم اليومية والوقوف ضد أي فكر تطرفي ، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن من خلال العمل على تأهيل مجموعة من الطلائع بمحافظات مصر المختلفة كسفراء، بالإضافة الى "التعلم عن طريق الأقران" ليصبحوا أداة بناء للوطن وليست وسيلة هدم والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا بمحافظات مصر.





وأكدت عزة الدرى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للطلائع أن المشروع يهدف كذلك الى زيادة ارتياد الطلائع داخل مراكز الشباب وتعزيز روح الولاء والانتماء للمؤسسات الشبابية والتربوية ولأسرهم مما يولد لديهم حب الوطن والتغيير الايجابي للأفضل، بالاضافة الى تمكين جيل جديد من طلائع مصر لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المجتمع المصري لخلق مجتمع مصري متماسك.





وعن محاور البرنامج أكد هانى رفاعى مدير المشروع وممثل الإدارة المركزية للطلائع أن البرنامج يتضمن محاور عدة ( نبذ العنف - محاربة الغش - عدم التمييز- الحد من التحرش – المسئولية - مواجهة الشائعات - والحفاظ على الممتلكات العامة)، مشيرا أن البرنامج في صورته الحالية مر بمرحلة أولى استهدفت إعداد دليل تدريبى وخطة عمل لوضع الخطوط العامة لتقليل ومحو نسبة الفساد المجتمعى ، علاوة على اعداد ورش عمل تفاعلية في مجموعة من الموضوعات الحياتية .





وأوضح أنه تم التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة لترشيح مراكز شباب للتنفيذ بها، علاوة على التواصل والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحديد المدارس التي يتم التنفيذ بها ، وتدريب المشرفين على المنهج التدريبى ووضع خطة العمل.





ومواصلة للهدف العام من المشروع أوضح "رفاعى" أن الوزارة تهدف الى الانتشار في 22 محافظة والوصول الى أكثر من مليون مستفيد من الطلائع خلال الخمس سنوات ، ودمج شريحة جديدة ( الأطفال ذوى الإعاقة وأطفال الشوارع )، وتخريج دفعات جديدة من سفراء الطلائع ضد الفساد ، والتعاون مع المؤسسات الخاصة بالمبادرات المجتمعية لرعاية وتبنى الطلائع المتميزين المتخرجين بالدفعات السنوية لتأهيلهم كمدربين على المستوى القومى ، علاوة على تنفيذ المشروع على المستوى العربى من خلال جامعة الدول العربية.



