رامي رضوان لـ صدى البلد: ملتقى الشباب يبحث عن حلول مبتكرة لتحديات القارة.. وهذا سبب اختيار أسوان

انطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الشباب العربي الأفريقي، بمدينة أسوان بحضور عدد كبير من شباب الدول العربية والإفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم الإعلامي رامي رضوان، الجلسة الافتتاحية.





وقال الإعلامي رامي رضوان، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن ملتقى الشباب العربي الأفريقي فكرة جيدة جدا، ومن واقع حضوري في منتدى شباب العالم من قبل في نسختيه الأولى والثانية، كانت هناك نماذج شبابية مبهرة بين الشباب العربي والأفريقي وتم تنفيذها، مؤكدًا أهمية ملتقى الشباب العربي الافريقي اليوم، الذي يتلقى الأفكار الشبابية ويبحث عن حلول للتحديات في الوطن العربي والقارة السمراء.





وأكد رضوان أن اختيار تنفيذ ملتقي الشباب العربي الأفريقي ، في أسوان من الاختيارات الصحيحة لترويج السياحة ومن منظور آخر لاكتشاف المصريين الاماكن السياحية في بلدهم، والتعرف على الاماكن التاريخية والتراث المصري وجمال طبع أهالي أسوان والنوبة، التي تهدف إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الأفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، قائلًا "ننتظر التوصيات لهذا الملتقى لتحويلها لبرنامج عمل وتنفيذها".



