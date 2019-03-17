نادية الجندي لـ بوسي شلبي في عيد ميلادها: أختي كل سنة وإنتي طيبة

هنأت الفنانة نادية الجندي، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صديقتها الإعلامية بوسي شلبي، بعيد ميلادها.



وعلقت: "أختي وصديقتي بوسي شلبي، كل سنة وإنتِ طيبة وبألف خير يا حبيبتي، وعقبال 100سنة، ربنا يديم بينا المحبة و اتمنى لك دوام الصحة والسعادة".





يذكر أن بوسي شلبي لها عدد من البرامج الشهيرة أبرزها "أحلى النجوم"، "دعوة على السحور".



