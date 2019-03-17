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فن

نادية الجندي لـ بوسي شلبي في عيد ميلادها: أختي كل سنة وإنتي طيبة

الأحد 17/مارس/2019 - 06:26 م
نادية الجندي
نادية الجندي
محمد بدران
هنأت الفنانة نادية الجندي، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صديقتها الإعلامية بوسي شلبي، بعيد ميلادها.

وعلقت: "أختي وصديقتي بوسي شلبي، كل سنة وإنتِ طيبة وبألف خير يا حبيبتي، وعقبال 100سنة، ربنا يديم بينا المحبة و اتمنى لك دوام الصحة والسعادة".


يذكر أن بوسي شلبي لها عدد من البرامج الشهيرة أبرزها "أحلى النجوم"، "دعوة على السحور".

نادية الجندي لـ بوسي شلبي في عيد ميلادها: أختي كل سنة وإنتي طيبة

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