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توك شو

وزير الاتصالات: مشروع ضخم لتطوير التأمين الصحي بالمشاركة مع الصحة.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 06:35 م
المهندس عمرو طلعت
المهندس عمرو طلعت
توك شو
قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن ملتقى الشباب العربي الأفريقي، تناول موضوع تكنولوجيا المعلومات في أكثر من جلسة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة بـ فضائية ten، اليوم، أن جلسة اليوم كانت حول أثر التكنولوجيا في التعليم والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن هناك مشروعا ضخما لتطوير التأمين الصحي بالمشاركة مع وزارة الصحة هذا المشروع قوامه منظومة ميكنة حديثة تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وأشار إلى أن هناك تعاونا بناء وضخما مع وزارة التعليم العالي، في مجال ريادة الأعمال وتدعيم الشباب المتخصص بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن كل هذه المبادرات الهدف منها دعم الشباب للإقدام على حقل ريادة الأعمال.

وأشاد بالملتقى العربي الأفريقي في تنظيمه وإعداده وما يحمله من أفكار تهم شباب اليوم، وأن المناقشات جادة في تناول الموضوعات.

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