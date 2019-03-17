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دبلوماسي سابق: مصر تقدم خدمات كثيرة للقارة السمراء

الأحد 17/مارس/2019 - 06:18 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن القارة الإفريقية السمراء في أمس الحاجة للتنمية الشاملة في كافة المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه "حسن" خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "ten"، إلى أن تلك التنمية الشاملة تتم من خلال تعاون مصر مع أشقائها من الدولة الإفريقية، مضيفا أن تلك التنمية في أمس الحاجة للتمويل، خاصة في مجال الصحة، نظرا لما تعانيه القارة السمراء من الأمراض المستوطنة، متابعا أن الكثير من الدولة الإفريقية مازالت تعتمد علي الوصفات الشعبية القديمة لعلاج تلك الأمراض المستوطنة، دون الاعتماد علي العلاج الحديث.

أشار "حسن" إلى أن منتدى الشباب العربي الإفريقي يعرض كافة التجارب الخبرات في القارة الإفريقية لعلاج الأزمات وحلها، مؤكدا أنها تعطي فرصة حقيقية للشباب لتنمية بلادهم وتطويرها.

ولفت "حسن" إلي أن مصر تساعد الدولة الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات الصحية والتعليمية، موضحا أن مصر تحتاج للتعمق أكثر في التعاون الإفريقي من خلال الاستثمار الموارد الطبيعة في القارة السمراء، خاصة المجال الزراعي، نظرا لما تتمتع به أفريقيا من موارد مائية ضخمة.

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