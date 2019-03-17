محمود كامل: أتمنى توافق الأعضاء في تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين



وجه محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية ، لثقتهم فى اختياره وحصوله على ٢١٠٧ صوت فى الانتخابات التى أجريت الجمعة الماضية .



وحول تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين الجديد ، قال محمود كامل الحاصل على أعلى الأصوات لـ "صدى البلد" ، أتمنى خروج تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين بالتوافق بين الأعضاء .



وحول الملفات التي سيقوم بالعمل عليها خلال دورة المجلس الجديد ، قال كامل سابذل كل جهدي لخدمة أعضاء الجمعية العمومية ، مشيرا إلى أنه عمل خلال الدورة الماضية فى كافة الملفات بالإضافة إلى رئاسته اللجنة الثقافية.



وتابع : "سأواصل عملي خلال أربعة سنوات قادمة على العمل فى كافة الملفات".