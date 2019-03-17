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أخبار البلد

محمود كامل: أتمنى توافق الأعضاء في تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين

الأحد 17/مارس/2019 - 06:30 م
محمود كامل عضو مجلس
محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم - عدسة : عمرو سيد

وجه محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية ، لثقتهم فى اختياره وحصوله على ٢١٠٧ صوت فى الانتخابات التى أجريت الجمعة الماضية .

وحول تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين الجديد ، قال محمود كامل الحاصل على أعلى الأصوات لـ "صدى البلد" ، أتمنى خروج تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين بالتوافق بين الأعضاء .

وحول الملفات التي سيقوم بالعمل عليها خلال دورة المجلس الجديد ، قال كامل سابذل كل جهدي لخدمة أعضاء الجمعية العمومية ، مشيرا إلى أنه عمل خلال الدورة الماضية فى كافة الملفات بالإضافة إلى رئاسته اللجنة الثقافية.

وتابع : "سأواصل عملي خلال أربعة سنوات قادمة على العمل فى كافة الملفات".

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