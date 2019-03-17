ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بالأرقام.. محمد صلاح يعيش أسوأ فترات حياته في الملاعب منذ 2016

الأحد 17/مارس/2019 - 06:19 م
صدى البلد
القسم الرياضي
انتهت مباراة فريقي فولهام وليفربول بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

فشل صلاح في تسجيل أي هدف في مباراة اليوم في شباك أضعف فريق دفاعيًا في الدوري ، حيث سجل أهداف اللقاء السنغالي سايدو ماني ، والإنجليزي جيمس ميلنر ، ليستمر صيام محمد صلاح التهديفي للمباراة الخامسة تواليًا في الدوري ، وهي الفترة الأطول في مسيرة صلاح في الدوريات الخمس الأوروبية منذ عام 2016 مع فريقه روما ، كما أنها المباراة السابعة على التوالي في كل المسابقات التي يفشل صلاح في التسجيل فيها أيضًا.

وبفوزه في مباراة اليوم احتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 76 نقطة.

ترشيحاتنا

الأهلي يحارب التعصب.. المتحدث الرسمي يساند الزمالك قبل المواجهة الإفريقية

بث مباشر.. مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية

ياسمين الخطيب عن مواجهة الزمالك ونصر حسين داي: ليلتنا بيضا

حسن المستكاوي يكشف سر تألق حسين الشحات أمس أمام شبيبة الساوره

ليفربول محمد صلاح يسجل الهدف الأول أمام فولهام بـ قدم ساديو ماني ..فيديو

إيهاب جلال يكشف سر عدم مصافحته لـ حسام حسن أمس

قبل موقعة الجزائر.. سيناريوهات تأهل الزمالك إلى نهائيات الكونفيدرالية الأفريقية

5 معلومات هامة عن مواجهة الزمالك وبطل الجزائر الإفريقية

تفاصيل مقتل كويتي في العجوزة.. أفيز بلاستيك يكشف جريمة الخادمة وأشقائها الثلاثة

الأسرة تدمرت.. عائلة منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي تكشف كواليس الصدمة

نتيجة قرعة الحج 2019 الآن بالرقم القومي

سلخانة بابا وماما.. حكايات مرعبة لتعذيب وقتل الأطفال +18

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة.. بفتيك بدبس الرمان ومكرونة بالخضار.. الحلو: كيكة القشطة

نصر حسين داي يجري عمليات الإحماء لمواجهة الزمالك ..صور

تايسون نجم الملاكمة العالمي يزور الأهرامات .. صور

متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في صربيا ويعتدون على ضباط الشرطة.. صور

شاهد.. رئيس الوزراء ووزيرا السياحة والآثار فى جولة بسوق أسوان

فيديو

حميد أحداد يهدر هدفا للزمالك أمام نصر حسين داي .. فيديو
الزمالك ونصر حسين داي.. جنش ينقذ مرماه وغياب هجومي أبيض بعد 20 دقيقة
لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه طفل من مشجعي فولهام.. فيديو
لاعب نيوزيلندي يسجل هدفًا ويسجد حدادًا على أرواح شهداء المسجدين
يوسف بن عودة: مشروع نيوم من أهم الفرص أمام القارة الأفريقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟