بالأرقام.. محمد صلاح يعيش أسوأ فترات حياته في الملاعب منذ 2016

انتهت مباراة فريقي فولهام وليفربول بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.
فشل صلاح في تسجيل أي هدف في مباراة اليوم في شباك أضعف فريق دفاعيًا في الدوري ، حيث سجل أهداف اللقاء السنغالي سايدو ماني ، والإنجليزي جيمس ميلنر ، ليستمر صيام محمد صلاح التهديفي للمباراة الخامسة تواليًا في الدوري ، وهي الفترة الأطول في مسيرة صلاح في الدوريات الخمس الأوروبية منذ عام 2016 مع فريقه روما ، كما أنها المباراة السابعة على التوالي في كل المسابقات التي يفشل صلاح في التسجيل فيها أيضًا.
وبفوزه في مباراة اليوم احتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 76 نقطة.
فشل صلاح في تسجيل أي هدف في مباراة اليوم في شباك أضعف فريق دفاعيًا في الدوري ، حيث سجل أهداف اللقاء السنغالي سايدو ماني ، والإنجليزي جيمس ميلنر ، ليستمر صيام محمد صلاح التهديفي للمباراة الخامسة تواليًا في الدوري ، وهي الفترة الأطول في مسيرة صلاح في الدوريات الخمس الأوروبية منذ عام 2016 مع فريقه روما ، كما أنها المباراة السابعة على التوالي في كل المسابقات التي يفشل صلاح في التسجيل فيها أيضًا.
وبفوزه في مباراة اليوم احتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 76 نقطة.