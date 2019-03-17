بالأرقام.. محمد صلاح يعيش أسوأ فترات حياته في الملاعب منذ 2016

انتهت مباراة فريقي فولهام وليفربول بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.



فشل صلاح في تسجيل أي هدف في مباراة اليوم في شباك أضعف فريق دفاعيًا في الدوري ، حيث سجل أهداف اللقاء السنغالي سايدو ماني ، والإنجليزي جيمس ميلنر ، ليستمر صيام محمد صلاح التهديفي للمباراة الخامسة تواليًا في الدوري ، وهي الفترة الأطول في مسيرة صلاح في الدوريات الخمس الأوروبية منذ عام 2016 مع فريقه روما ، كما أنها المباراة السابعة على التوالي في كل المسابقات التي يفشل صلاح في التسجيل فيها أيضًا.



وبفوزه في مباراة اليوم احتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 76 نقطة.