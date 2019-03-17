كيف ساعد الإنترنت إرهابي نيوزيلندا في ارتكاب مجزرته الشنيعة.. كلمة السر في الدارك ويب ومواقع عالم الجريمة المظلمة.. مؤشرات قوية على وجود تنظيمات سرية عملاقة تحمل أفكارا متطرفة داخل الشبكة العنكبوتية

كيف ساعد الإنترنت إرهابي نيوزيلندا في ارتكاب مجزرته الشنيعة؟

"فورين بوليسي": الدراك ويب ساعد تارانت في تنفيذ جريمته ومؤشرات قوية على وجود تنظيمات سرية عملاقة تحمل فكر اليمين المتطرف داخل الشبكة العنكبوتية





على مدار اليومين الماضيين، عاش العالم مع فاجعة سطُرت في كتب التاريخ بدماء نحو 49 برئيًا، ذهبوا ليؤدوا صلاة الجمعة بمنطقة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، حيث قام متطرف أسترالي بقتلهم بدماء باردة مثيرًا موجة من الغضب في العالم أجمع، في حين تصاعدت الأصوات المطالبة بمحاكمة الجاني وكذلك الأصوات التي حملت آخرين المسئولية.





طيلة الثلاثين سنة الأخيرة، تصاعدت موجة الهجمات التي ينفذها أشخاصًا يعتنقون إيديولوجيات يمينية وعنصرية متطرفة، بداية من النازية الجديدة، وسيادة البيض، إلا أنه ومع ذلك فشل هؤلاء الأشخاص في جذب تعاطف دولي معهم ومع أفكارهم نظرًا لأن الدول الغربية دائمًا ما ترفع شعار الديمقراطية وتراقب أي تصرفات وإيديولوجيات متطرفة وإرهابية.





مجلة "فورين بولسي" الأمريكية، نشرت اليوم الأحد، تقريرًا قالت فيه إن مفتاح فهم هذا النوع من الإرهاب الجديد يكمن في مجتمع الإنترنت السري أو المظلم وهو ما يعرف بالـ"دارك ويب"، وهو جزء صغير من الإنترنت العميق، الذي لا تفهرسه محركات البحث العادية ويسمح بإصدار المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات بدون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه.





يعتبر الـ"دارك ويب" ملاذًا عملاقًا للأسواق غير الشرعية التي يباع عليها المخدرات والأسلحة والمواد الإباحية الشاذة والمتعلقة بالأطفال وتجارة الأعضاء البشرية فضلًا عن أن يعد مرتعًا للقراصنة الإلكترونيين، ومنهم الذين اخترقوا موقعًا تابعًا لتنظيم "داعش" الإرهابي في أعقاب هجمات باريس نوفمبر 2015.





تقول المجلة الأمريكية إن منفذ مذبحة نيوزيلندا، برينتوت تارانت، لم يكن لينفذ جريمته الشنعاء بدون استخدامه الـ"دارك ويب"، بيد أنه نشر بيانه الشهير الذي سرد فيه تفاصيل عن ايديولوجيته الإرهابية، قبل تنفيذ الهجوم بل حتى اقتحم المسجد وشرع في إطلاق النار على المصلين في بثٍ حي نشره على موقع "فيسبوك".





كان متابعو الإرهابي على علم مسبق بأنه سينفذ المجزرة -وحقيقة أنه سيبثها على الهواء مباشرة- على موقع 8chan، وهو موقع لتبادل الصور يفخر باستضافته للمحتوى الذي يعتبر مسيئًا للغاية بالنسبة إلى مواقع الإنترنت الأخرى. جنبًا إلى جنب مع رابط لصفحته على فيسبوك نشر مطلق النار روابط لبيانه المكون من 74 صفحة على مواقع متعددة، بحيث يمكن للمستخدمين الآخرين الحصول على نسخة قبل حذفه.





وأكدت "فورين بوليسي" أن هناك أدلة قوية وجود حركة سرية تعمل في الظلام من خلال الـ"دارك ويب" وتستعد لتنفيذ عمليات نوعية في أجزاء متفرقة من أوروبا والولايات المتحدة شبيهة بمجزرة نيوزلندا، وذلك من خلال نمط الهجمات المماثلة التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة.





ومع ذلك، يبدو أن العديد من الدول تحتضن-عن غير قصد، شبكات سرية متطرفة غايتها تنفيذ هجمات إرهابية ضد الأقليات خاصة المسلمين المهاجرين، بل وهناك مؤشرات على أن تلك الشبكات تتلقى دعمًا دوليًا وتنفذ عملياتها على الصعيد الدولي، أشهرها الخلية الإرهابية الشهيرة باسم "التنظيم السري القومي الاشتراكي الألماني"، الذي قام بقتل عدة مهاجرين وأفراد من قوات الأمن في الفترة ما بين 2000 و2006.





وبحسب المجلة، فإن هذا التنظيم السري تلقى دعمًا ماليًا ولوجيتسيًا من شبكة تعمل على نطاق واسع في الظلام، هذا ناهيك عن أن هناك شبكات وتنظيمات مماثلة تعمل في فرنسا وروسيا وإيطاليا والولايات المتحدة، فمثلًا بعد عام 1990، شهدت الهجمات اليمينية المتطرفة ارتفاعًا شديدًا في روسيا عما ذي قبل.





وأشارت "فورين بولسي" إلى أن هناك نوعين من التهديدات الخطيرة التي تواجه الغرب فيما يتعلق بالفكر اليميني المتطرف، الأول هو أن الهجمات غالبًا ما تكون فورية وسريعة ويتم تنفذيها من قبل جهات غير منظمة، ومع ذلك لاتعتبرها الحكومات هجمات إرهابية.





التهديد الثاني، هو أن أغلب الهجمات واسعة النطاق والتي تسفر عن خسائر شتى، ترتكبها جهات فاعلة أو خلايا مستقلة صغيرة، وهذا النوع من الهجمات يكون متعمد ويستخدم عادةً الأسلحة النارية والمتفجرات، وقد أصبح المسلمون الذين يعيشون في الخارج هدفًا رئيسيًا لهذا النوع، وبالتالي تندرج تحته مجزرة نيوزيلندا.





تؤكد "فورين بوليسي" أن البيان الذي نشره مطلق النار ومقاطع الفيديو ووسائل توزيعها كانت مذهلة بالنسبة للطريقة التي انتشرت بها في المنصات العامة والمواقع الثقافية على الإنترنت. وهي تشير إلى أن القاتل، الذي قيل إنه معجب بالنرويجي أندرس برينج بريفيك، الذي قتل 77 شخصًا في عام 2011 في مجزرة قتل جماعي، أراد أساسًا تحقيق نوع من الانتشار الواسع.





في بداية الفيديو، يحث مطلق النار المشاهدين على الاشتراك في قناة PewDiePie على يوتيوب التي سخرت من معاداة السامية، وأدلت بتعليقات مهينة عن النساء، ومع وجود ما يقرب من 90 مليون مشترك في القناة، فهي الأكثر شعبية في العالم.





لكن فيلكس جيلبيرج -مالك القناة المذكورة- أصدر بيانًا يدين الهجوم، وعمل على إبلاغ متابعيه بتطورات ما حدث في نيوزيلندا.





وبالإضافة إلى الإشارة إلى مرتكبي المجازر السابقين من المتطرفين البيض، فإن بيان منفذ المذبحة مليء بالإشارات إلى الميمات، والصور والنصوص التي تشكل اللغة المشتركة لمستخدمي الإنترنت، خاصة الـ"دارك ويب"، فضلًا عن أن تضمن الكثير من النكات المتداولة على الإنترنت، ما يشير إلى أن المجرم هو عضو مخضرم في مجتمع الإنترنت العميق.





فكانت صورة حساب القاتل على الموقع هي ميم يطلق عليه Australian Shitposters، التي تشير إلى الصورة النمطية الشائعة عن المستخدمين الأستراليين على موقع 4chan من أنهم يغرقون الموقع بمنشورات تافهة وبلا فائدة.



