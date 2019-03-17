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أخبار البلد

وقفة احتجاجية لائتلاف الشباب العربي بالسويد ضد الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.. صور

الأحد 17/مارس/2019 - 06:36 م
ائتلاف الشباب العريي
ائتلاف الشباب العريي في وقفة ضد حادث نيوزيلاندا الارهابي
سعيد العربي
شارك ائتلاف الشباب العربي فرع الاتحاد الأوروبي في الوقفة الاحتجاجية ضد العمل الإرهابي الذين طال مسلمي نيوزيلندا.

وجاءت مشاركة عدد من أعضاء ائتلاف الشباب العربي بالاتفاق مع عمرو عمارة رئيس الائتلاف بمصر وعدد من أعضاء الائتلاف بالسويد بينهم نصر محمد الدراجي رئيس فرع الاتحاد الأوروبي لائتلاف الشباب العربي وعدد من الأعضاء في الوقفة التضامنية مع مسلمي نيوزيلندا في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم.

وندد المشاركون بالأعمال الإرهابية ضد أي فئة أو ديانة في العالم والتي لا تمت للإنسانية بأي صلة.
وقفة احتجاجية لائتلاف الشباب العربي بالسويد ضد الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.. صور
وقفة احتجاجية لائتلاف الشباب العربي بالسويد ضد الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.. صور
وقفة احتجاجية لائتلاف الشباب العربي بالسويد ضد الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.. صور

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