الخشت في ندوة تطوير العقل المصري.. مسابقة للطلاب عن التفكير النقدي و75 ألف جنيه جائزة.. ومصطفى الفقي: طلاب القاهرة يتمتعون بمهارات نقدية تدرك الاختلاف

الخشت:

* مشروع تطوير العقل المصري يجب تعميمه









قال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، إن جامعة القاهرة مارست دورًا تاريخيًا مهمًا فى تطوير العقل المصري، وأنجبت قيادات سياسية وفكرية بلا حدود في المنطقة العربية وأفريقيا.





وأشار الفقي، خلال كلمته بالندوة التي نظمتها جامعة القاهرة، حول "مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري"، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأساتذة، والطلاب، إلى أن قيادة الجامعة حين تبنت مشروع تطوير العقل المصري سبقت الجميع، وهو مشروع يجب تعميمه في كافة المؤسسات التعليمية وبين الشباب، موضحًا أن العقل هو الذى يقود الأفراد والأمم نحو تحقيق غاياتها.





وأضاف الفقى، أن طلاب جامعة القاهرة يتمتعون بمهارات نقدية تدرك الاختلاف، لافتًا إلى أن العقل الناقد قادر على أن يستوعب ما جرى من تغيير وما حدث من تحول بالمجتمع ويصنع منه الجديد، ومشيرًا إلى أن التاريخ الحقيقى ليس تاريخ الأحداث والأشخاص، لكنه تاريخ الأفكار.





وأكد الفقى، أن التعليم هو مرآة العصر والباب الأول لأى تطوير، وهو بوابة المستقبل والطريق لتطوير العلم، قائلًا: "أحذركم من الرؤية الجزئية لأي موضوع، فعندما تفكرون فى الموضوع، فكروا بنظرة كلية، وشوفوا الموضوع بشكله وأبعاده المختلفة"





وأوضح الفقي، أن العقل المصرى غير قادر حتى الآن على توظيف قدراته الحقيقة وإمكانيات أبنائه لخدمة قضايا المستقبل، وهذا جوهر التخلف ومشكلة فعلية.





وقال الفقي، إننا يجب أن ننأى بالإسلام عن كل شئ؛ فالإسلام نقى لكن السياسة بها ألاعيب، والدين يمثل النقاء الإنسانى وفكرة الإيمان، بينما السياسة ملوئة وقائمة على نظرية تاريخية تؤكد أن الغاية تبرر الوسيلة.





وأضاف الفقى، أنه يمكن أن تشتبك الأحزاب الدينية مع المجتمع فى الجميعات الخيرية وغيرها، موضحًا أن التدريب العقلى والثراء الذهني جناحان للشخصية المصرية ذات التراث العميق، ولا يمكن أن نحلق نحو مستقبل أفضل، إلا بالأفكار.









وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري يقوم علي فكرة تغيير طرق تفكير الناس لخلق تعليم جديد وخطاب ديني جديد، مشيرًا إلي أن كل مرة يحدث فيها أي مشروع إصلاحي بأي مجال لا ينجح بالقدر الكافي بسبب تفكير الناس بطرق قديمة.





وأضاف الخشت، خلال، الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة، اليوم الأحد، حول "مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري"، بحضور الأساتذة، والطلاب، أننا نعتز بالماضي وبتفكير القدماء، ولكننا نحتاج إلي التوجه نحو المستقبل وصناعته بداية من الآن، لافتًا إلي ضرورة الإستفادة من الماضي في إطار النظر إليه بأنه بشري قابل للصواب والخطأ، وهو غير مقدس، ولابد من التمييز بين المقدس والبشري.





وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن الجامعة تقوم بالعديد من الإصلاحات علي كافة المستويات الجامعية، موضحًا أن مشروع تطوير العقل المصري يرتبط بمشروعات أخري للجامعة تقوم علي تغيير منظومة القيم والأفكار وأنماط الحياة، ومن أبرز هذه المشروعات دفع النمو الإقتصادي وتأسيس خطاب ديني جديد، مؤكدًا أن تغيير طرق التفكير هي البداية الحقيقية لأي عصر من العصور.





تابع الخشت، أن جامعة القاهرة تعمل علي مشروع تطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير من خلال إدخال مقرر التفكير النقدي للطلاب، إلي جانب إضافة سؤال حل المشكلات للإمتحانات، موضحًا أن التعليم في مصر كان قائمًا علي المعلومات فقط، ولكن لابد من تغيير الأسلوب والطريقة والمنهج لإحداث التطوير.





ولفت رئيس جامعة القاهرة، الى أن نوعية الأفكار التي يعتقد بها الأفراد تؤثر علي نوعية الحياة، كما أن تصور الناس للحقيقة يؤثر علي تصورهم للعيش بشكل مشترك، موضحًا أن حدوث التطوير مرتبط بتغيير طرق التفكير، مؤكدًا أنه لن يتحقق السلام بين شخصين يعتقد كل منهما أنه يمتلك الحقيقة المطلقة.



