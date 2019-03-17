بعد انتشار الصدأ الأصفر في القمح.. الفلاحين: 300 ألف فدان مصابة.. انخفاض الإنتاجية لأقل من 14 إردبا للفدان.. مطالب بزراعة أصناف مقاومة للمرض

نقيب الفلاحين: إصابة 300 ألف فدان قمح بالصدأ

انخفاض إنتاجية الفدان لأقل من 14 إردبًا للفدان عضو الزراعيين: على الفلاحين زراعة أصناف مقاومة للمرض





سادت حالة من الذعر في الأوساط الزراعية، خلال الأيام الماضية، خوفًا من ظهور الصدأ الأصفر في القمح بعد ظهور مؤشرات إصابة على المحصول في محافظة كفر الشيخ والإسماعيلية، وذلك لما يمثله من خطورة على أهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر، وزادت شكاوى المزارعين من ظهور تلك الإصابات.





وأوضح خبراء الزراعة أنه مرض فطري يصيب بعض المحاصيل الزراعية مثل القمح والشيلم، وله سلالات مختلفة تختص بفصائل مختلفة، ويظهر في جميع المناطق التي يزرع فيها القمح، وقد تسبب في أوبئة مدمرة في أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الجنوبية.





يعد القمح الشتوي أكثر عرضة للإصابة من القمح الربيعي، لأن هذا يتيح لمسببات المرض البيات الشتوي على النبات، حيث يمكن ان تؤدي العدوى إلى انخفاض المحصول بنسبة قد تصل إلى 20% بسبب موت الأوراق المصابة بشكل مبكر واستحواذ الفطر على العناصر الغذائية، كما يمكن للإصابة أن تؤدي إلى انكماش الحبوب.





في البداية قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن المساحة المصابة بزراعات القمح بالصدأ الأصفر والصدأ البرتقالي في الوجه البحري وشمال الصعيد وبعض المناطق بالإسماعيلية حوالي 300 ألف فدان ومن المتوقع ان نفقد مليون طن قمح تقريبا جراء الإصابة.





أرجع "أبو صدام" السبب الأساسي لانتشار هذا المرض لزراعة صنف(سدس12) الحساس لمرض الصدأ الأصفر بالنسبة لغيره من الأصناف الأخرى، مع وجود التغيرات المناخية الغير ملائمة ونشاط الرياح الذي أدى لسرعة انتشار الفطر المسبب لهذا الصدأ والذي يعد من أخطر الأنواع التي تصيب القمح وظهرت أعراضه في شهري فبراير ومارس، موضحا أن ذلك يؤدي إصابة المحصول به إلى انخفاض بالإنتاجية قد تصل إلى 20% حسب درجة الإصابة بسبب موت الأوراق المصابة وانكماش حبة القمح لقلة الغذاء الذي يصل إليها لافتا أن وزارة الزراعة تتحمل المسئولية الكبيرة لعودة ظهور هذا الفطر لسماحها بزراعة صنف( سدس 12) من الأقماح الذي أصيب بالصدأ عام 2014 مع وجود أصناف هجين أخرى تقاوم هذا الفطر وعدم تحركها بسرعة فور ظهور المرض.





اوضح ابو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان خطورة هذا الفطر في أنه يصيب معظم أجزاء النبات من أوراق وأغماد وقنابع ويتحول في نهاية الموسم من اللون الاصفر إلي اللون الاسود وتأثيره الشديد في خفض الإنتاج بخلاف الصدأ البرتقالي الذي يصيب الأوراق فقط وتأثيره اقل نسبيا مؤكدا علي ان أمراض الأصداء سريعة الانتشار بصفة عامه عن طريق الرياح وسريعة الانتشار بالحقل المصاب عند توفر درجات حرارة معتدلة ولذا يلزم مكافحة جماعية وسريعة وإعادة الرش بالأدوية إذا اقتضت الحاجة ذلك وظهور إصابات ثانوية.





طالب نقيب عام الفلاحين وزارة الزراعة بسرعة التحرك وعودة الرش الجماعي بالطائرات اذا اقتضى الامر ذلك مع توفير المبيدات اللازمة لمكافحة الأصداء بكميات كافية وأسعار مناسبة لافتا أن هذه الأمراض تصيب النبات وتضعف الإنتاجية لأقل من 14 إردب للفدان مما يتسبب في خسائر فادحة للمزارعين لقلة الإنتاج وارتفاع تكلفة المكافحة مع تدني الأسعار التي حددتها الحكومة والتي لا تزيد علي 685 للإردب لأعلي درجة نظافة.





أكد "أبو صدام" أن هذه الأمراض الفطرية تصيب النبات ولا تؤثر نهائيا على صحة الإنسان.





كما أكد المهندس محمدي البدري، عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين أن هناك العديد من الأمراض والفطريات التي يمكن أن تصيب محصول القمح، وخاصة مرض صدأ القمح الذي يؤثر بشكل كبير على جودة المحصول.





وأوضح البدري خلال تصريحات صحفية أنه يجب أن يعلم الفلاحون أن هناك أنواعا من الصدأ منها الصدأ البرتقالي والذي تظهر أعراضه على الأوراق فقط وهناك الصدأ الأصفر والذي تظهر أعراضه على الأوراق والسنابل، وهناك الصدأ الأسود تظهر أعراضه على الورقة والساق وحامل السنابل.



