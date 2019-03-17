تحصين 271768 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية عن تحصين 271768 رأس ماشية منذ بداية الحملة القومية الأولى لتحصين المواشى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من 2/2/2019 وحتى نهايتها فى 15/3/2019 بنسبة تغطية 88% حيث قامت الفرق البيطرية المنتشرة فى جميع أنحاء المحافظة بتحصين 146 ألفا و620 من الأبقار و115 ألفا و520 من الجاموس و8986 من الأغنام و642 من الماعز.



وفى هذا الشأن وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الطب البيطرى باستمرار أعمال هذه الحملة لحين الانتهاء من تحصين كافة المواشى والوصول إلى المستهدف بنسبة 100% وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.



وعلى الجانب الآخر أعلن محافظ الغربية عن تنفيذ 10 قوافل علاجية بيطرية بالتعاون بين مديرية الطب البيطرى وجامعة طنطا استهدفت تقديم خدمات طبية بيطرية بالمجان بجميع أنحاء المحافظة وخاصة فى القرى الأكثر احتياجًا والتى تفتقر إلى وجود وحدات بيطرية بها حيث تم تقديم الخدمات الطبية البيطرية المتكاملة لعدد 1165 رأس ماشية و10926 من الطيور حيث جاءت هذه القوافل العلاجية للحفاظ على صحة الحيوانات تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين.