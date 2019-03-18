الحبيب الجفري يحذر من 3 أفعال شائعة على فيسبوك يكرهها رسول الله

قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي ورئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم أنه أرشدنا إلى كل ما فيه خير لنا ونهانا عن كل ما فيه شر لنا، منوهًا بأن هناك ثلاثة أفعال يكرهها –صلى الله عليه وسلم-.



وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من الآداب النبوية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية، التي أوصى بها رسول الله –صلى الله عليه وسلم، تجنب الشتم والسُباب وعدم تعيير الآخرين، مشيرًا أنه ينبغي تجنب الشتائم والسباب، فقد ورد في صحيح البخاري: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا، وَلاَ فَحَّاشًا، وَلاَ لَعَّانًا».



واستشهد بما ورد في الترمذي وابن حبان والحاكم، في الحديث الشريف عن النبي –صلى الله عليه وسلم-: «ليس المؤمن بالطّعّان، ولا اللّعّان، ولا الفاحش، ولا البذيء»، موصيًا بعدم تعيير الآخرين، فلا تُعَيِّر أحدًا بنسبه أو بلونه أو بجنسه، فقد ورد في صحيح البخاري، أنه قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «يَا أَبَا ذَر أعيَّرتَهُُ بأُمّهِ إنك امرُؤٌ فيك جاهلية»، حين سمعه يعير رجلا بأمه.



