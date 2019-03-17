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محافظات

محافظ مطروح: 2019 عام القضاء على ساقطات القيد بالمحافظة

الأحد 17/مارس/2019 - 07:49 م
اللواء مجدى الغرابلى
اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
ايمن محمود
أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح علي ضرورة تضافر جميع الجهود التنفيذية والأمنية والشعبية من خلال القيادات الطبيعية من عمد ومشايخ وشباب من أجل حل مشكلات المرأة بمطروح وأهمها مشكلات ساقطات القيد، وتسرب الفتيات من التعليم، والزواج المبكر، والأوراق الثبوتية للزواج، وغيرها من حقوق لتحصل المرأة على كافة حقوقها بالمحافظة.

وقال "الغرابلي" خلال الاحتفالية التى نظمها المجلس القومى للمرأة بمطروح بمناسبة احتفال "هى فى مائة عام" إن المحافظة تسعى خلال عام 2019 للقضاء على مشكلة ساقطي القيد، مع تقديم المحافظة لكافة الدعم المادي والمعنوي لتحقيق ذلك.

ووجه الشكر إلى الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمرأة بمطروح على جهود المجلس المستمرة فى خدمة المرأة والوصول إليها بمختلف القرى والتجمعات البعيدة.

وافتتح محافظ مطروح خلال الاحتفالية معرضًا للمشغولات البدوية ومنتجات المرأة بمطروح، وتم تكريم عدد من النماذج المشرفة للمرأة بالمحافظة تقديرًا وعرفانا بدورهن فى خدمة المرأة بمطروح.

كما تم خلال الاحتفالية تقديم عروضا واستعراضات فنية قدمها عدد من طلاب وبراعم مديرية التربية والتعليم، منها اسكتش فنى لطلاب كلية رياض اطفال جامعة مطروح، وعروض فنية لفرقة مطروح للفنون الشعبية.

حضر الاحتفالية اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة والدكتورة سليمة عبد الرحيم مقرر المجلس القومى للمرأة بمطروح ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والامنية والمرأة بمطروح بمختلف فئاتها.
محافظ مطروح: 2019 عام القضاء على ساقطات القيد بالمحافظة
محافظ مطروح: 2019 عام القضاء على ساقطات القيد بالمحافظة
محافظ مطروح: 2019 عام القضاء على ساقطات القيد بالمحافظة
محافظ مطروح: 2019 عام القضاء على ساقطات القيد بالمحافظة
محافظ مطروح: 2019 عام القضاء على ساقطات القيد بالمحافظة

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