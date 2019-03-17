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برلمان

برلماني يطالب عبد العال بتشكيل لجنة للنظر فى محور القوصية المزمع إنشاؤه

الأحد 17/مارس/2019 - 07:48 م
مجلس النواب
مجلس النواب
أمينة الدسوقى
تقدم النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير النقل والمواصلات، ووزيرة السياحة، ووزير الآثار، ورئيس مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، وذلك بشأن "إنشاء محور على النيل بمركز القوصية – محافظة أسيوط.

وتابع نظير، فى طلبه، أنه لابد من إعادة نظر وزارة النقل في قرارها السابق بشأن إنشاء كوبرى على النيل بمركز ديروط الذي يبعد عن كوبرى ملوي بمسافة تتراوح بين 22:20 كم، الأمر الذى يعد مخالفة بقواعد إنشاء المحاور، لافتا إلى أنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة و تمت مناقشته بلجنة النقل والمواصلات و لجنة الإدارة المحلية لإعادة النظر فى موقع إنشاء الكوبرى من أجل إعلاء المصلحة القومية إلا أن وزارة النقل والتنمية المحلية قامتا بالرد السلبى على الرغم من العرض الواقعي فى تخفيض المصروفات اللازمة لإنشاؤه من حيث المسافة وأيضا علاوة على وجود منطقة آثار مير والدير المحرق غرب مركز القوصية وكنيسة السيدة العذراء شرق النيل من الجهه المقابلة وهى أهم النقاط تاريخياَ بمسار العائلة المقدسة فى مصر.

وأوضح النائب :" إيماءاَ إلي إنتهاء وزارة السياحة من إعتماد الايقونة الخاصة بمسار العائلة المقدسة من الفاتيكان لتبدأ أولي رحلات الحج الديني المسيحي لمصر خلال الشهور المقبله و أن مسار الرحلة قد توجه الي دير المحرق بالقوصية وبه أول كنيسه شيدت بمصر تحقيقا للنبوءة الواردة في سفر أشعيا حيث أقامت العائلة المقدسة بهذا الموقع فترة وصلت الي ستة أشهر وعشرة أيام وهي أطول مده ظلت بها بموقع واحد اثناء تنقلها لاسيما وأن هذا البرنامج يهدف الي توثيق رحلة اشهر سائح في العالم وأقدم رحلة سياحية معروفة وموثقة تاريخيا ودينيا، نأمل أن يصل اليه السائح الاجنبي بسهولة عن طريق محاور التنمية الجديدة وحتى تكون مصر قبلة السياحة الدينية ما يعود بالموارد من العملة الصعبة لصالح الميزان التجاري للاقتصاد القومي وما يؤثر إيجابيًا في نشأة مجتمع جديد على ضفاف النيل وحتى تصبح هذه المنطقة بها محور تنمية نموذجى وللحد من انتشار البؤر الإجرامية وملاجئ الخارجين عن القانون".

وطالب نظير بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور على عبد العال وعضوية مسئولى اللجان النوعية بمجلس النواب من أجل إيقاف العمل المتباطئ بمحور ديروط على ان يبدأ الطريق من مدخل منطقة اَثار مير لخدمة السياحة الدينية بالمنطقة وخدمة الثلاثة مراكز شمال محافظة أسيوط" منفلوط ¬- القوصية – ديروط " ومن أجل إعلاء المصلحة القومية لمصر.

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