وسيم السيسي عن حادث نيوزيلندا: الغرب يحصد ثمار ما زرعه في العالم العربي

علق الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، على حادث نيوزيلندا الإرهابي، قائلًا "بكل أسف الدول الكبرى استخدمت ورقة الدين وزرعتها وهم الآن يعانون منها"، موضحًا أن إنجلترا هي من صنعت مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا وأعطته 500 جنيه، وأنشأت الجماعة التي امتدت إلى اليوم، وهم الآن لا يستطيعون التصرف معهم.



وأضاف "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة لعبت دورا كبيرا في هذا الأمر، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي صرح بأن أمريكا طلبت من السعودية نشر الوهابية في مصر، وذلك في سبعينات القرن الماضي للتفرقة بين أبناء الشعب الواحد.



وأكمل المفكر وعالم المصريات: "الغرب يحصد الثمار المرة التي زرعوها في العالم العربي"، مؤكدًا أنه يجب محاربة الفكر الإرهابي.



وشهدت كرايست تشيرش في نيوزيلندا، هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين الأول فى مسجد بشارع دينز والثانى فى مسجد بشارع لينوود.



وذكرت الشرطة النيوزيلندية أن الحادث وقع "خلال صلاة الجمعة"، مضيفا أن الهجوم أدى لاستشهاد 49 شخصا وإصابة العشرات.



وبث منفذ الهجوم على مسجد النور فى نيوزيلندا مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية لايف "فيسبوك" يوثق العملية الإرهابية من بدايتها إلى نهايتها عبر كاميرا ثبت على جسمه.