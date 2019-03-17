الزراعة: مساحات القمح المصابة بالصدأ الأصفر محدودة والمحصول مبشر

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن القمح المصاب بالصدأ الأصفر ظهر في المساحات المزروعة بصنف سدس 12 في بعض محافظات الوجه البحري وفي مساحات محدودة جدًا نتيجة سوء الأحوال الجوية، إضافةً إلى عدم رش بعض المزارعين المحصول في بداية ظهور الإصابة بالمرض.





وناشد "الشناوي"، في بيان صحفي أصدرته اليوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المزارعين في حالة ظهور أي أعراض للمرض، سرعة التعامل معه بالرش الفوري.





وقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إن محصول القمح مبشر خلال هذا العام، وهناك تعليمات مشددة من الدكتور عز الدين ابوستيت، وزير الزراعة لمعهد أمراض النباتات وقطاع الخدمات والمتابعة، بالتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول؛ للاطمئنان على الحالة المرضية للمحصول في المحافظات.