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ديني

أيام قضاء لا تقدر على صيامها لكبر السن.. فما حكم الشرع

الأحد 17/مارس/2019 - 07:53 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن الإنسان كلما كبر في السن أجهزته تكون غير مهيئة للصيام، و ينصح الأطباء بشرب الماء وتناول الجرعات لمن عنده الضغط والسكر أو القلب، لأن الإنسان كلما كبر ضعف.

وأضاف جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن المرأة عليها أن تحسب الأيام التي لم تصومها وتخرج عن كل يوم إطعام مسكين ويكون 20 جنيه .

وتابع: تحسب أيامها وتعرف كم يوم ولو حوالي 100 يوم، وتضرب 100 في 20 جنيه عن كل يوم وتقدمهم للفقراء وبذلك أدت ما عليها.


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