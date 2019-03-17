أيام قضاء لا تقدر على صيامها لكبر السن.. فما حكم الشرع

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن الإنسان كلما كبر في السن أجهزته تكون غير مهيئة للصيام، و ينصح الأطباء بشرب الماء وتناول الجرعات لمن عنده الضغط والسكر أو القلب، لأن الإنسان كلما كبر ضعف.



وأضاف جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن المرأة عليها أن تحسب الأيام التي لم تصومها وتخرج عن كل يوم إطعام مسكين ويكون 20 جنيه .



وتابع: تحسب أيامها وتعرف كم يوم ولو حوالي 100 يوم، وتضرب 100 في 20 جنيه عن كل يوم وتقدمهم للفقراء وبذلك أدت ما عليها.





