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الاتحاد الأفريقي: السيسي ملتزم للغاية .. وسعداء بما حققه الجانب المصري

الأحد 17/مارس/2019 - 07:56 م
أحمد أحمد ، رئيس
أحمد أحمد ، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم
حسام الحارتي
قال أحمد أحمد ، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إن استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019 أمر في غاية الأهمية.

وأضاف "أحمد" خلال لقائه ببرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي"، أنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة استعداد الدولة المصرية لكأس الأمم الافريقية، معربا عن سعادته بما تم تحقيقه حتى الآن من جانب الدولة المصرية .

وأوضح أن الحكومة المصرية كانت تستحق الفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية، مضيفا: "بالرغم من قلة الوقت إلا أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم لإنهاء الاستعدادات، والرئيس عبدالفتاح السيسي ملتزم للغاية ونحن سعداء بما حققه الجانب المصري".

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