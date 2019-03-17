الاتحاد الأفريقي: السيسي ملتزم للغاية .. وسعداء بما حققه الجانب المصري

قال أحمد أحمد ، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إن استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019 أمر في غاية الأهمية.



وأضاف "أحمد" خلال لقائه ببرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي"، أنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة استعداد الدولة المصرية لكأس الأمم الافريقية، معربا عن سعادته بما تم تحقيقه حتى الآن من جانب الدولة المصرية .



وأوضح أن الحكومة المصرية كانت تستحق الفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية، مضيفا: "بالرغم من قلة الوقت إلا أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم لإنهاء الاستعدادات، والرئيس عبدالفتاح السيسي ملتزم للغاية ونحن سعداء بما حققه الجانب المصري".

