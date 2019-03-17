البيت الأبيض يكشف تفاصيل علاقة ترامب بسفاح نيوزيلندا

أصدر البيت الأبيض، اليوم الأحد، بيانًا شديد اللهجة رفض فيه ما جاء في بعض وسائل الإعلام العالمية حول علاقة إيديولوجية الرئيس دونالد ترامب والإرهابي الأسترالي منفذ هجوم المسجدين بنيوزيلندا، والذي أودى بحياة 49 شخصا وإصابة العشرات.



ونقلت صحيفة "فويس أوف أمريكا" عن ميك مولفاني القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، قوله: "إن الرئيس ليس ممن يؤمنون بتفوق العرق الأبيض. لست أدري كم مرة نحتاج فيها أن نقول ذلك".



وأضاف مولفاني "أعتقد أنه من غير المنصف وصف هذا الشخص بأنه مؤيد لترامب...هذا شخص مختل وشرير".



وكان المسلح المتهم قد أشاد في بيانه الذي نشره على الإنترنت بترامب ووصفه بأنه "رمز لإحياء الهوية البيضاء" رغم أنه لا يؤيد سياساته.

