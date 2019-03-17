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محمد موسى: الجماعات الإرهابية تستغل الفقر والبطالة لجذب الشباب

الأحد 17/مارس/2019 - 07:54 م
الجماعات الإرهابية
الجماعات الإرهابية
حمزة شعيب
قال محمد موسى، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنوع الكبير الذي يشهده ملتقى الشباب العربي والأفريقي، لعب دورا في إثراء المناقشات.

أشار موسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الثقافات في أفريقيا تحتاج إلى تكامل واندماج بعيدا عن الصراعات»، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية في القارة السمراء، تستغل البطالة لجذب الشباب إليها.

أضاف المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «انضمام بعض الشباب في القارة الأفريقية إلى الجماعات الإرهابية لا يكون بسبب الاعتقادات الدينية دائما فأحيانا يكون تردي الأحوال الاقتصادية والهروب من الفقر والاختلافات العرقية هو الدافع».

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